تقرير: زيادة مقاعد السعودية واليابان.. توزيع جديد للأندية المشاركة في بطولات آسيا

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 13:06

كتب : FilGoal

أهلي جدة ضد السد - دوري أبطال آسيا

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن توزيع المقاعد الجديدة للأندية في بطولات آسيا.

وذكرت الصحيفة أن لجنة كرة القدم المحترفة في الاتحاد الآسيوي تتجه لاعتماد التوزيع الجديد لإعادة رسم خريطة التمثيل القاري للأندية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للتوزيع الجديد ستكون السعودية واليابان في الصدارة بواقع 6 مقاعد لكل منهما.

وستشارك السعودية بـ 3 مقاعد مباشرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بالإضافة إلى مقعدين عن طريق الملحق.

كما سيتأهل فريق سعودي بشكل مباشر إلى دوري أبطال آسيا 2.

ونفس الأمر بالنسبة لليابان ستشارك بـ 6 أندية وفقا لنفس التوزيع.

وبذلك تزيد فرص الفرق السعودية واليابانية المشاركة في آسيا، بإضافة فريقين يخوضان الملحق.

وأوضحت الصحيفة أن توزيع الفرق في البطولات الآسيوية سيسير وفقا للتالي:

الإمارات وكوريا الجنوبية 5 مقاعد لكل منهما.. 3 مقاعد مباشرة في النخبة ومقعد واحد عبر الملحق.. بالإضافة إلى مقعد مباشر في أبطال آسيا 2

قطر وتايلاند 4 مقاعد لكل منهما .. 3 مقاعد مباشرة في النخبة.. بالإضافة إلى مقعد مباشر في أبطال آسيا 2

إيران والصين 3 مقاعد لكل منهما.. مقعدان مباشران في النخبة.. بالإضافة إلى مقعد مباشر واحد في أبطال آسيا 2

أوزبكستان وأستراليا 3 مقاعد لكل منهما.. مقعد مباشر في النخبة وآخر عبر الملحق.. بالإضافة إلى مقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2

العراق وماليزيا.. مقعدان لكل منهما، بواقع مقعد مباشر في النخبة، وآخر مباشر في أبطال آسيا 2

الأردن وفيتنام.. مقعدان لكل منهما.. مقعد عبر الملحق لبطولة النخبة.. ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2

وذكر التقرير أن التوزيع الجديد للأندية المشاركة في آسيا سيتم الإعلان عنه رسميا يوم الجمعة المقبل لإعادة رسم ملامح المشاركة الآسيوية للأندية خلال المواسم المقبل.

وأتم تقرير الشرق الأوسط "الاتحاد الآسيوي سيقوم بترسيخ معايير جديدة لتوزيع المقاعد تستند إلى الأداء التراكمي والنتائج القارية في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها مسابقات الأندية تحت مظلة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم."

