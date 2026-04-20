الرياضية: كوليبالي يغادر إلى إسبانيا للاطمئنان على إصابته

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 13:00

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - الهلال

يغادر كاليدو كوليبالي مدافع فريق الهلال السعودي إلى إسبانيا للاطمئنان على إصابته.

وعانى كوليبالي من إصابة في عضلة الفخذ الأمامية قبل مغادرة الهلال إلى جدة استعدادا لمواجهة السد والتي خسرها الفريق السعودي بركلات الترجيح ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكشفت صحيفة الرياضية أن كوليبالي يغادر إلى إسبانيا اليوم الإثنين للاطمئنان على موضع إصابته في الفخذ.

وأشارت التقرير إلى أن كوليبالي يحتاج فترة علاج وتأهيل من إصابته العضلية التي لحقت به.

وقاد كوليبالي فريق الهلال هذا الموسم في 26 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

ويحتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 68 نقطة وبفارق 8 نقاط عن النصر المتصدر.

وللهلال مباراة مؤجلة وذلك عقب خوض 29 جولة من الدوري السعودي.

وشارك التركي يوسف أكتشيشيك في تدريبات الهلال قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية أسفل البطن.

أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527628/الرياضية-كوليبالي-يغادر-إلى-إسبانيا-للاطمئنان-على-إصابته