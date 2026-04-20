مؤتمر أربيلوا: حرمونا من التأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ومستقبلي لا يقلقني

واصل ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد، انتقاده لقرار الحكم السلوفيني سلافكو فينتشيتش، خلال مواجهة الفريق الملكي أمام بايرن ميونيخ.

وخسر ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ ذهابا 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، قبل الخسارة مجددا إيابا على ملعب أليانز أرينا 4-3.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ألافيس "الشعور السائد في الشارع أننا تم حرماننا من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أو حتى المنافسة على مكان فيه."

وأضاف "طرد كامافينجا كان خطأ فادحا من الحكم، عدم معرفته بحصول اللاعب على بطاقة صفراء يعد خطأ جسيما للغاية، وكامافينجا متألم من هذا الموقف."

ويستعد ريال مدريد لاستضافة ألافيس في تمام التاسعة والنصف مساء الثلاثاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني

كما انتقد التحكيم في الدوري الإسباني "لقد مررنا بمواقف تحكيمية مشابهة مثل تلك التي حدثت أمام جيرونا."

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، فيما يحل ألافيس في المركز الـ17 برصيد 33 نقطة.

وتحدث عن مستقبله مع ريال مدريد "مستقبلي لا يقلقني إطلاقا، كل ما يقلقني هو هذه المباريات السبع المقبلة."

ويبتعد ريال مدريد عن برشلونة المتصدر بفارق 9 نقاط قبل 7 جولات من النهاية.

وأتم حديثه بمدح أردا جولر لاعب الفريق "الموسم الذي يقدمه أردا جولر يعد مكافأة رائعة، إذ يظهر أنه ليس فقط مهيأ ليكون لاعبا مهما للغاية في المستقبل بل يثبت جدارته بالفعل."

وسجل جولر هدفين من الأهداف الثلاثة لريال مدريد في شباك بايرن ميونيخ إيابا، ليصل إجمالي أهدافه هذا الموسم 6 أهداف، و13 مساهمة في 49 مباراة خاضها مع الفريق الملكي.