سباليتي: يوفنتوس على الطريق الصحيح.. وعلينا الاستمرار رغم الضغط

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 12:35

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - المدير الفني فريق يوفنتوس

أشاد لوتشيانو سباليتي مدرب يوفنتوس بأداء فريقه بعد الفوز الأخير على بولونيا، مؤكدا أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح.

وقاد جوناثان ديفيد لاعب يوفنتوس فريقه للفوز على منافسه بولونيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي لشبكة دازن: "اللاعبون يهتمون ببعضهم البعض ويتحملون المسؤولية معا، وهذا أمر مهم جدا لأي مدرب".

وأضاف "نحن على الطريق الصحيح، وأرى تطورا يوما بعد يوم، ونريد الاستمرار بهذا الشكل".

وتابع "كان من المهم الحفاظ على التركيز وعدم التراجع في الأداء، خاصة بعد نتائج المنافسين".

وأشار إلى احتفال اللاعبين الجماعي قائلا "من الرائع رؤية لاعب يسجل هدفا ويشارك فرحته مع زملائه والجماهير، هذا يعكس قوة العلاقة داخل الفريق".

واختتم "هناك ضغط ومسؤولية كبيرة في يوفنتوس، لكن الفريق يحاول تقديم كرة قدم جيدة، وهذا ما نعمل عليه باستمرار".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 63 في المركز الرابع ليبتعد بفارق 5 نقاط عن كومو الذي كان ينافسه على المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

واستغل يوفنتوس خسارة كومو من ساسولو في الجولة ذاتها بهدفين مقابل هدف.

