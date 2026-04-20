بعد الخروج الأسيوي.. تقارير سعودية تكشف مصير كونسيساو مع اتحاد جدة

كشفت تقارير سعودية عن موقف البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب اتحاد جدة السعودي بعد الخروج الآسيوي.

وودع الاتحاد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بعد الهزيمة أمام ماتشيدا الياباني بهدف نظيف.

وأشارت صحيفة اليوم، إلى أن إدارة اتحاد جدة قررت استمرار كونسيساو حتى نهاية الموسم.

وذكرت أن إدارة العميد ستقوم بتقييم عمل المدرب البرتغالي مع نهاية الموسم لحسم مصيره من البقاء أو الرحيل.

ويستعد الاتحاد لملاقاة التعاون في الدوري السعودي يوم 29 إبريل الجاري.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة بفارق 31 نقطة أمام النصر متصدر المسابقة قبل 5 جولات من النهاية.

كما ودع الاتحاد مسابقة كأس الملك بعد الخسارة أمام الخلود في نصف النهائي بركلات الترجيح.