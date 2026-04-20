اسكواش - أبو العينين يتوج بلقب هامبورج المفتوحة

توج علي أبو العينين بلقب بطولة هامبورج المفتوحة للاسكواش.

وتعتبر بطولة هامبورج المقامة في ألمانيا واحدة من البطولات البرونزية في الموسم.

وتغلب أبو العينين لاعب وادي دجلة على زميله يوسف سليمان المصنف الثاني عشر عالميا.

ونجح أبو العينين في حسم المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون مقابل في مواجهة استغرقت 51 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: (11-5، 11-8، 11-5).

وسبق وأن حسم أبو العينين تأهله بعد التغلب على مازن هشام في ثمن النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.

ثم نجح في تحقيق الفوز على فارس الدسوقي في نصف النهائي في مباراة ماراثونية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 133 ألف دولار.

وعلى مستوى السيدات ودعت سلمى هاني منافسات البطولة من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الإنجليزية جاسمين هوتون بثلاثة أشواط دون مقابل.