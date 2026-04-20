اسكواش - أبو العينين يتوج بلقب هامبورج المفتوحة

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 11:05

كتب : FilGoal

علي أبو العينين - اسكواش

توج علي أبو العينين بلقب بطولة هامبورج المفتوحة للاسكواش.

وتعتبر بطولة هامبورج المقامة في ألمانيا واحدة من البطولات البرونزية في الموسم.

وتغلب أبو العينين لاعب وادي دجلة على زميله يوسف سليمان المصنف الثاني عشر عالميا.

أخبار متعلقة:
اسكواش - أبو العينين يواصل تفوقه ويتأهل لنهائي هامبورج المفتوحة ضد يوسف سليمان

ونجح أبو العينين في حسم المباراة النهائية بثلاثة أشواط دون مقابل في مواجهة استغرقت 51 دقيقة.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: (11-5، 11-8، 11-5).

وسبق وأن حسم أبو العينين تأهله بعد التغلب على مازن هشام في ثمن النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.

ثم نجح في تحقيق الفوز على فارس الدسوقي في نصف النهائي في مباراة ماراثونية بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 133 ألف دولار.

وعلى مستوى السيدات ودعت سلمى هاني منافسات البطولة من نصف النهائي بعد الخسارة أمام الإنجليزية جاسمين هوتون بثلاثة أشواط دون مقابل.

اسكواش هامبورج علي أبو العينين
تنس طاولة - هنا جودة تدخل قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم كرة سلة - الأهلي يعلن قائمته المشاركة في الدوري الإفريقي برباعي أجنبي كرة يد – بلال مسعود يخسر كأس ألمانيا مع بيرجيشر ضد فوكس برلين كرة يد – بقيادة الرباعي المصري.. فيزبريم بطل كأس المجر للمرة الـ 32 كرة سلة – لأول مرة منذ 20 سنة.. الزمالك بطلا لكأس مصر بالفوز على الاتصالات كرة طائرة – بتروجت يعلن قائمة الفريق المشاركة في بطولة إفريقيا مباشر نهائي كأس السلة – الزمالك (87)-(68) الاتصالات.. الأبيض يحصد اللقب كرة سلة – الاتحاد السكندري يحسم المركز الثالث في كأس مصر بالفوز على الأهلي
مدرب اتحاد العاصمة: نهائي الكونفدرالية ضد الزمالك لن يكون سهلا على الفريقين 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: زيادة مقاعد أندية السعودية واليابان.. توزيع جديد للأندية المشاركة في بطولات آسيا 38 دقيقة | آسيا
الرياضية: كوليبالي يغادر إلى إسبانيا للاطمئنان على إصابته 44 دقيقة | سعودي في الجول
مؤتمر أربيلوا: حرمونا من التأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ومستقبلي لا يقلقني ساعة | الدوري الإسباني
سباليتي: يوفنتوس على الطريق الصحيح.. وعلينا الاستمرار رغم الضغط ساعة | الكرة الأوروبية
"الأمر لم يعد بيدي".. سوبوسلاي يكشف تفاصيل تجديد عقده مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: الدوري المغربي لن ينتهي قبل كأس العالم.. وأزمة لتحديد المتأهلين قاريا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بعد الخروج الأسيوي.. تقارير سعودية تكشف مصير كونسيساو مع اتحاد جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
