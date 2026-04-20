كرة سلة - الأهلي يعلن قائمته المشاركة في الدوري الإفريقي برباعي أجنبي

أعلن النادي الأهلي قائمة الفريق المتجهة إلى المغرب للمشاركة في الدوري الإفريقي لرجال كرة السلة.

وضمت القائمة رباعي أجنبي وهو كيفن ميرفي وجوناثان جوردون وأوساي أوسيفو بجانب زاك لوفتون محترف الأهلي الأساسي.

وغادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة متجهة إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات إفريقيا.

ويستضيف المغرب منافسات المجموعة الثانية التي تضم الأهلي خلال الفترة من 24 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل.

وجاءت قائمة فريق رجال الأهلي لكرة السلة كالآتي:

سيف سمير - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - أحمد أبو العلا "بيبو" - إبراهيم زهران "بيبو" - مالك ياسر - يوسف الغايش - زاك لوفتون - جوناثان جوردون - كيفن ميرفي - أوساي أوسيفو

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 فرق وتلعب بنظام الدور الواحد.

وتضم مجموعة الأهلي كل من الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فيلا دي داكار (السنغال)

وتقام نهائيات البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

وجاء ترتيب مباريات فريق سلة الأهلي في المجموعة كالآتي:

الأهلي × الإفريقي التونسي - 25 أبريل - 8 مساء

الأهلي × فيلا دي داكار السنغالي - 26 أبريل - 5 مساء

الأهلي × ماكتاون فلايرز النيجيري - 29 أبريل - 6 مساء

الأهلي × جي سي كينجز الإيفواري - 1 مايو - 8 مساء

الأهلي × الفتح الرباطي المغربي - 3 مايو - 8 مساء

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مؤتمر بواقع 15 مباراة لكل مؤتمر، حيث يخوض كل فريق خمس مباريات.