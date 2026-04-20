مواعيد مباريات الإثنين 20 أبريل 2026.. أبطال آسيا ونهائي كأس مصر لسيدات السلة

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 10:08

كتب : FilGoal

إيفان توني - أهلي جدة - اتحاد جدة

يشهد اليوم الإثنين منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بتواجد أهلي جدة السعودي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

دوري أبطال آسيا للنخبة

يلعب أهلي جدة أمام فيسيل كوبي الياباني في السادسة والربع مساء ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

وتقام المباراة على استاد الإنماء بالسعودية.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

يستضيف كريستال بالاس فريق وست هام ضمن منافسات الجولة 33 بالمسابقة.

وينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كرة طائرة

يواجه فريق سيدات الأهلي نظيره ليتو الكاميروني في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وتذاع المباراة عبر قناتي النادي الأهلي وأون سبورت.

كرة سلة

يلعب فريق سيدات الأهلي أمام سبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة السلة.

وتستضيف صالة حسن مصطفى المباراة في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

كرة طائرة سيدات الأهلي دوري أبطال آسيا للنخبة
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: فيكتور مونيوز مصاب وقد يغيب عن كأس العالم 24 دقيقة | في المونديال
بعد اعتدائه على قائد ويسكا.. لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني تعلن عقوبة أندرادا 44 دقيقة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة يعلن فتح باب التقديم لشركات تقنية الفيديو لموسم 2026/2027 45 دقيقة | الكرة المصرية
زيدان يجري عملية جراحية وينتظر موقفه من كأس العالم ساعة | الوطن العربي
مهاجم مونزا الإيطالي: اللعب لمنتخب مصر كان حلما وتحقق ساعة | منتخب مصر
كيركيز: لم أر أي لاعب باحترافية صلاح.. وأحاول التعلم منه قدر المستطاع ساعة | الدوري الإنجليزي
وكيله: الأهلي مطالب بهذه الخطوة للتعاقد مع موكوينا 2 ساعة | ميركاتو
قائمة أتلتيكو مدريد - غياب باريوس.. وألفاريز يقود الهجوم لمواجهة أرسنال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 في الجول يكشف موقف إصابتي ياسر إبراهيم وبلعمري قبل مواجهة الزمالك
/articles/527619/مواعيد-مباريات-الإثنين-20-أبريل-2026-أبطال-آسيا-ونهائي-كأس-مصر-لسيدات-السلة