مواعيد مباريات الإثنين 20 أبريل 2026.. أبطال آسيا ونهائي كأس مصر لسيدات السلة

يشهد اليوم الإثنين منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بتواجد أهلي جدة السعودي.

دوري أبطال آسيا للنخبة

يلعب أهلي جدة أمام فيسيل كوبي الياباني في السادسة والربع مساء ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة.

وتقام المباراة على استاد الإنماء بالسعودية.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي

يستضيف كريستال بالاس فريق وست هام ضمن منافسات الجولة 33 بالمسابقة.

وينطلق اللقاء في تمام التاسعة مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كرة طائرة

يواجه فريق سيدات الأهلي نظيره ليتو الكاميروني في ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وتذاع المباراة عبر قناتي النادي الأهلي وأون سبورت.

كرة سلة

يلعب فريق سيدات الأهلي أمام سبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة السلة.

وتستضيف صالة حسن مصطفى المباراة في السادسة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.