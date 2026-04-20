تامر وأكرم وإبراهيم فايق وشيكابالا وبركات يجتمعون في إعلان شيبسي لـ كأس العالم 2026

أطلقت شيبسي إعلانها الجديد بالتزامن مع إعلانها كراعي رسمي لبطولة كأس العالم 2026 مرتكزا على فكرة "مفيش شيبسى... مفيش كورة"، في عمل يجمع تامر حسني، وأكرم حسني، وإبراهيم فايق، وشيكابالا، ومحمد بركات.

تبدأ الأحداث عندما يتلقى النجوم دعوة خاصة لحضور "قعدة الفرجة العالمية" لمشاهدة مباريات كأس العالم ولكن بشرط أساسى: "لازم تجيب معاك كيس شيبسى".

وتتحول هذه الدعوة إلى نقطة انطلاق لمجموعة من المواقف الطريفة والكوميدية، حيث يرفض الجميع فكرة أن يكونوا "مدعوين" فقط، في انعكاس واضح لطبيعة المصريين الذين يفضلون دائماً أن يكونوا أصحاب العزومة واللمة. ومن هنا تبدأ المنافسة حول "الفرجة عند مين" ومن الأكثر استعداداً لاستقبال الأصدقاء ومشاركة أجواء الحماس، وذلك تحت شعار:"إحنا بنعزم مبنتعزمش".

View this post on Instagram A post shared by FilGoal (@filgoal)

ويحاول كل نجم التفوق على الآخر بأساليب كثيرة ومواقف طريفة لإثبات أنه الأكثر استعدادا من خلال تجهيز المكان، أو توفير أكبر كمية من شيبسي، أو خلق أجواء استثنائية للماتش. ومع تصاعد المنافسة، يتضح أن العامل الأساسى في النهاية هو وجود شيبسي.

ومن خلال الجمع بين نجوم من مجالات الغناء، والكوميديا، والإعلام، والرياضة، ينجح الإعلان في الربط بين الحماس لكأس العالم 2026، والعادات المرتبطة باللمة وروح المنافسة. ليقدم تجربة ترفيهية قريبة من الجمهور، ويؤكد أن شيبسي هو العنصر الأساسي في أي تجمع لمشاهدة كرة القدم.

وينطلق كأس العالم 2026 في الحادي عشر من يونيو المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.