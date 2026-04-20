علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي

يرى علاء عبد العال المدير الفني لغزل المحلة أن فريقه الآن أصبح في منطقة جيدة بجدول ترتيب الدوري بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية.

وقال علاء عبد العال عبر قناة مودرن: "غزل المحلة ذهب إلى منطقة أكثر دفئا في جدول الدوري وليس المنطقة الدافئة فقط بعد الفوز على كهرباء الإسماعيلية".

وأضاف "الإدارة تثق في الجهاز الفني واللاعبين رغم الهجوم علينا في الكثير من الأوقات، والإدارة تداركت أخطاء الموسم الماضي بعدم تغيير المدرب أكثر من مرة".

وواصل "الإدارة أكدت على ثقتها في لأن الفريق به الكثير من اللاعبين الجدد وكنا نحتاج للوقت".

وشرح "تعادلات المحلة؟ لا يهمني ما يقوله الناس في أي شيء، الإسماعيلي في المركز الأخير إذا كان تعادل 14 مباراة لكان الآن بعيدا عن مناطق الهبوط لأننا في مرحلة تجميع نقاط، وإذا لم أستطع تحقيق الفوز فيجب ألا نخسر، وتعادلنا مع فرق كبيرة وفي مباريات مهمة".

وأوضح "سيد معوض اسم كبير كلاعب لكنه لم يخض تجارب كافية في التدريب، وكانت فكرة ليمثل إضافة للجهاز الفني، ورحيله كان بسبب عدم وجود انسجام بينه وبين الجهاز وكل الاحترام والشكر له".

وأتم تصريحاته "غزل المحلة لم يحسم الاستمرار في الدوري حتى الآن، متبقي لنا مباريات مهمة وسنلعب من أجل تجميع أكبر عدد من النقاط لضمان البقاء قبل نهاية المسابقة".

وفاز غزل المحلة على كهرباء الإسماعيلية 3-1 في الجولة الخامسة للمرحلة الثانية من الدوري ضمن مجموعة تفادي الهبوط.

فوز الغزل رفع رصيد الفريق لـ 28 نقطة في المركز الـ 14 مبتعدا عن مراكز الهبوط.