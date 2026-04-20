رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 00:20

كتب : FilGoal

محمد رائف

شدد محمد رائف رئيس نادي الإسماعيلي، على أن وصول الفريق إلى مرحلة الهبوط أمر غير مرغوب، لكن يجب التعامل بواقعية مع الوضع الحالي.

وقال رائف في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: "كمشجع لنادي الإسماعيلي لا أحب أن يصل الفريق إلى مرحلة الهبوط، لكن دعونا نكون واقعيين، إذا فُرض علينا هذا الأمر أن نهبط فلن تكون نهاية العالم، ونحن متأكدون أن الجماهير ستكون خلف النادي، وهذا الأمر حدث لفرق كثيرة، وحدث في تاريخ النادي مرة، وصعد بأسرع ما يكون للدوري".

وواصل "خيار الدمج مطروح ونحن مرحبون بالاستثمار، ومن قبل اقتراح فكرة الدمج نسعى مع إحدى الشركات العربية لإدارة النادي، وخضنا مشوارا طويلا في التفاوض، وأنشأنا شركة كرة من أجل هذا الأمر".

وأردف "كان هناك حديث عن دخول إحدى شركات الأشقاء العرب كشريك معنا في هذه الشركة لتمويل وإدارة كرة القدم داخل نادي الإسماعيلي، خصوصا أن هذه الشركة لديها خبرات كبيرة في الأندية الأوروبية، لكن لم نوفق في التفاوض وتجمد الموضوع، وبدأ تطرح فكرة الدمج".

وأتم "ما يعنيني هو الهوية الخاصة بنادي الإسماعيلي، ويهمني أن يظل ترخيص نادي الإسماعيلي في فيفا مستمرا أيا كانت الصياغة، وهذا يهم جماهير نادي الإسماعيلي جدا، وحتى الآن لم نتلق عروضا من أندية أو شركات للدمج".

ورحبت اللجنة المؤقتة لنادي الإسماعيلي لمناقشة مقترح المشاركة والاستثمار.

وانتشرت بعض التقارير مؤخرا تفيد بالتحرك لدمج الأندية الجماهيرية مع الشركات بدءا من الموسم المقبل للكرة المصرية.

وأعلن الإسماعيلي بيانا رسميا كشف فيه عن ترحيبه بعملية الدمج لكن بشروط خاصة فرضها النادي (طالع التفاصيل).

وتلقى الإسماعيلي هزيمة جديدة أمام الجونة اليوم الأحد بهدف مقابل لا شيء في الجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط.

وواصل الإسماعيلي تذيل الترتيب برصيد 14 نقطة.

