بعد صعود كوفنتري لـ الدوري الإنجليزي.. لامبارد يتوج بأفضل مدرب في شامبيونشيب

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 01:17

كتب : FilGoal

فاز الإنجليزي فرانك لامبارد مدرب كوفنتري سيتي، بجائزة أفضل مدرب في الموسم بـ "شامبيونشيب" موسم 2025\26.

وحقق لامبارد الجائزة بعدما نجح في إعادة فريق كوفنتري إلى الدوري الإنجليزي بعد غياب دام 25 عاما.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يقود بها لامبارد فريق إلى التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث وصل بديربي كاونتي لنهائي ملحق الصعود 2018\19 وخسر أمام أستون فيلا.

وقاد لامبارد فريق كوفنتري في نوفمبر 2024.

وخاض مع الفريق الموسم الحالي 46 مباراة وتمكن من تحقيق الانتصار في 26 مباراة، وتعادل في 11 مباراة، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات.

وضمن كوفنتري بقيادة فرانك لامباراد العودة للدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل مع بلاكبرن روفرز بنتيجة 1-1.

وكان كوفنتري من الأندية المؤسسة لـ بريميرليج عام 1992، واستمر في المنافسة رغم صراعات البقاء، قبل أن يهبط في 2001.

وكان كوفنتري قريبا من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023، قبل خسارة النهائي أمام لوتون تاون بركلات الترجيح.

ويحتل كوفنتري صدارة الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى برصيد 86 نقطة وبفارق 11 نقطة عن إيبسويتش تاون.

