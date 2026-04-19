خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة الثالثة من الدوري المصري.. وأسعار قمة الزمالك وبيراميدز
الأحد، 19 أبريل 2026 - 22:51
كتب : FilGoal
أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر الجولة الثالثة من مرحلة اللقب لـ الدوري المصري.
وتشهد الجولة 3 مباريات وحصول الأهلي على راحة.
وجاءت مباريات الجولة الثالثة
الأربعاء 22 أبريل
المصري × إنبي: استاد السويس الجديد في الخامسة مساءً
سموحة × سيراميكا كليوباترا: استاد برج العرب في الثامنة مساءً
الخميس 23 أبريل
الزمالك × بيراميدز: استاد القاهرة في الثامنة مساءً
وجاءت أسعار تذاكر مباراة الزمالك ضد بيراميدز
الدرجة الثالثة: 75 جنيه
الدرجة الثانية: 100 جنيه
الدرجة الأولى: 200 جنيه
المقصورة: 300 جنيه
حجز مباريات المرحلة النهائية - المجموعة 1 - الأسبوع الثالث متاح الآن في #دوري_النيل 🏟️⚽
احجز واستلم تذكرتك وتذكرتي Fan ID دلوقتي من
15355📞 pic.twitter.com/d226peSm21— Tazkarti (@Tazkarti) April 19, 2026
ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 46 نقطة ويليه بيراميدز والأهلي برصيد 44 نقطة في المركزين الثاني والثالث.