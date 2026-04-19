خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة الثالثة من الدوري المصري.. وأسعار قمة الزمالك وبيراميدز

الأحد، 19 أبريل 2026 - 22:51

كتب : FilGoal

أعلنت شركة "تذكرتي" طرح تذاكر الجولة الثالثة من مرحلة اللقب لـ الدوري المصري.

وتشهد الجولة 3 مباريات وحصول الأهلي على راحة.

أخبار متعلقة:
خدمة في الجول - طرح تذاكر نصف نهائي كأس مصر لرجال كرة السلة إلغاء الدرجة الأولى يمين.. تذكرتي تعلن موعد طرح تذاكر جديدة لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الزمالك يعلن حصوله على 14 ألف تذكرة إضافية أمام شباب بلوزداد خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر مباراة الزمالك ضد بلوزداد في الكونفدرالية.. والأسعار

وجاءت مباريات الجولة الثالثة

الأربعاء 22 أبريل

المصري × إنبي: استاد السويس الجديد في الخامسة مساءً

سموحة × سيراميكا كليوباترا: استاد برج العرب في الثامنة مساءً

الخميس 23 أبريل

الزمالك × بيراميدز: استاد القاهرة في الثامنة مساءً

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الزمالك ضد بيراميدز

الدرجة الثالثة: 75 جنيه

الدرجة الثانية: 100 جنيه

الدرجة الأولى: 200 جنيه

المقصورة: 300 جنيه

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 46 نقطة ويليه بيراميدز والأهلي برصيد 44 نقطة في المركزين الثاني والثالث.

نرشح لكم
خبر في الجول - بعد حسام حسن.. مجدي عبد العاطي يشكو مودرن سبورت خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة السادسة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري بنفس النتيجة.. زد وغزل المحلة ينتصران على مودرن والكهرباء الأهلي يتوج بلقب دوري الجمهورية مواليد 2007 مران الزمالك – استشفاء الأساسيين.. ومعتمد جمال يشرح بعض الأمور الفنية الاتحاد يتعادل مع حرس الحدود.. والجونة يفوز على الإسماعيلي بهدف مروان محسن تقليص عقوبة إيقاف الشناوي الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة "مودرن"
أخر الأخبار
خبر في الجول - بعد حسام حسن.. مجدي عبد العاطي يشكو مودرن سبورت 8 دقيقة | الدوري المصري
جيسوس: نتعامل بجدية مع دوري أبطال آسيا 2 15 دقيقة | آسيا
ثاني أسرع الأهداف منذ قرابة الـ 4 أعوام.. ديفيد يقود يوفنتوس للفوز على بولونيا 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة السادسة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري 32 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد – بلال مسعود يخسر كأس ألمانيا مع بيرجيشر ضد فوكس برلين 41 دقيقة | كرة يد
بعد 6 خسائر متتالية.. ليون يفوز على سان جيرمان ويشعل صراع الصدارة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – بقيادة الرباعي المصري.. فيزبريم بطل كأس المجر للمرة الـ 32 56 دقيقة | رياضات أخرى
خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة الثالثة من الدوري المصري.. وأسعار قمة الزمالك وبيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
