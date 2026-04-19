كرة سلة – لأول مرة منذ 20 سنة.. الزمالك بطلا لكأس مصر بالفوز على الاتصالات

الأحد، 19 أبريل 2026 - 22:07

كتب : FilGoal

توج فريق الزمالك لكرة السلة للرجال بلقب كأس مصر لعام 2026 بعد الفوز على المصرية للاتصالات في النهائي بنتيجة 87-68 في المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وحسم الزمالك لقب البطولة لصالحه ليصل إلى كأس مصر رقم في تاريخ النادي.

وفاز الزمالك آخر مرة بكأس مصر في عام 2006.

ويعد اللقب هو رقم 13 للزمالك في تاريخ بطولات كأس مصر.

وتفوق الزمالك منذ بداية المباراة وأنهى الربع الأول لصالحه بنتيجة 25-19، ثم الربع الثاني بنتيجة 42-29.

واستمر تفوق الزمالك في الربع الثالث الذي انتهى بنتيجة 73-56 لصالح الأبيض، قبل أنهي المباراة لصالحه.

ويقود الزمالك المدير الفني وائل بدر. بينما يتولى تدريب الاتصالات محمد سليم.

وكان الزمالك تغلب على الأهلي في نصف النهائي، وفاز المصرية للاتصالات على الاتحاد السكندري.

قبل أن يفوز الاتحاد السكندري على الأهلي ويحسم المركز الثالث لصالحه.

