بنفيكا يفوز على سبورتنج لشبونة في +90 ويواصل مطاردة بورتو على الصدارة

الأحد، 19 أبريل 2026 - 21:54

كتب : FilGoal

بنفيكا

خطف بنفيكا الفوز في الدربي على غريمه سبورتنج لشبونة بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري البرتغالي.

وسجل ثنائية بنفيكا كل من: أندرياس شيلدراب، ورافا سيلفا، وأحرز هدف سبورتنج لشبونة الوحيد هيديمسا موريتا.

ورفع بنفيكا رصيده للنقطة 72 في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن بورتو متصدر جدول ترتيب الدوري مؤقتا حيث يخوض بورتو مباراة في نفس الجولة، فيما تجمد رصيد سبورتنج عند النقطة 71 في المركز الثالث.

وافتتح أندرياس شيلدراب التسجيل أولا لصالح بنفيكا من علامة الجزاء في الدقيقة 27.

وعادل النتيجة هيديمسا موريتا في الدقيقة 72 صناعة زينو ديباست.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع أحرز رافا سيلفا هدف الانتصار لصالح بنفيكا صناعة لياندرو باريرو.

وتسلق بنفيكا من المركز الثالث إلى الوصافة في جدول ترتيب الدوري البرتغالي ليواصل مطاردة بورتو على صدارة الدوري.

بنفيكا سبورتنج لشبونة الدوري البرتغالي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527599/بنفيكا-يفوز-على-سبورتنج-لشبونة-في-90-ويواصل-مطاردة-بورتو-على-الصدارة