كرة طائرة – بتروجت يعلن قائمة الفريق المشاركة في بطولة إفريقيا

أعلن نادي بتروجت عن قائمة الفريق الأول للكرة الطائرة المشاركة في بطولة أفريقيا للأندية للرجال، والمقرر إقامتها في كيجالي برواندا وسط رغبة بتحقيق أداء جيد

وتضم قائمة البعثة محمد مصيلحي توفيق مديرا فنيا ورئيسا للبعثة، وتامر مجدي ياسين مدربا عاما، ومحمود عبد العزيز عبد الرحمن مدربا مساعدا، ومحمد زكريا السعيد محلل أداء، وعمر محمد خليفة مديرا إداريا، وشهاب محمود عبد الحميد طبيبا، وعلي عادل علي أخصائي تأهيل، وشادي محمد عبد الرحمن حكما مرافقا.

فيما جاءت قائمة اللاعبين كالتالي:

كريم فرج محمد حماد، عمر أكرم سيد موسى، شهاب طارق نبيل، محمد ممدوح علي عبد الرحيم، أحمد صابر جمال الدين، ألان باتريك (برازيلي)، أحمد جلال علي بخيت، أحمد محمد عبد العال محمد، محمد علي المهدي خاطر، أحمد محمد عبد السلام، أحمد محمد محمد القطب، محمود أشرف محمد، وأحمد محمد محمد عبد العال.

ويشارك بتروجت في البطولة من مصر بجانب الأهلي، وتقام البطولة خلال الفترة من 20 إبريل حتى 3 مايو.