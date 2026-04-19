انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أولمبيك آسفي المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وينتظر الزمالك الفائز من هذه المباراة لمواجهته في النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

---------------------------------------------

انتهت

ق 75: جووول موسى كونيه من رأسية.

ق 59: تسديدة خطيرة من مهاجم أولمبيك آسفي تصدى لها أسامة بن بوط حارس مرمى اتحاد العاصمة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: جووول أحمد خالدي من نقطة الجزاء.

ق 45+2: ركلة جزاء لاتحاد العاصمة بعد لمسة يد على مدافع أولمبيك آسفي.

ق 42: براهيم بن زازا لاعب اتحاد العاصمة يهدر فرصة خطيرة أمام المرمى الخالي.

ق 32: تسديدة خطيرة من عماد سربوت لاعب أولمبيك آسفي ترتفع أعلى المرمى قليلا.

مباراة متوازنة بين الفريقين

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة في تمام الساعة 10:20

تأخر انطلاق المباراة بسبب دخول الجماهير لأرض الملعب.