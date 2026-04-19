مران الزمالك – استشفاء الأساسيين.. ومعتمد جمال يشرح بعض الأمور الفنية

الأحد، 19 أبريل 2026 - 20:49

كتب : إبراهيم رمضان

عدي الدباغ - الزمالك - شباب بلوزداد

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وطالب المدير الفني لاعبيه بضرورة غلق ملف مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية مؤقتًا بعد التأهل للمباراة النهائية عقب تخطي عقبة شباب بلوزداد الجزائري في الدور نصف النهائي.

وشدد معتمد جمال على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز في لقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد ومواصلة مسيرة الانتصارات.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم، كما منح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة قبل انطلاق التدريب.

وخاض لاعبو الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة شباب بلوزداد الأخيرة في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية تدريبات استشفائية.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية قوية للاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة شباب بلوزداد.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، الإشراف على الفقرة البدنية للاعبين والتي بدأت بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

وبعدها خاض اللاعبون فقرة فنية تم خلالها التركيز على بعض الجمل الفنية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة أمام بيراميدز.

وفضل الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة بيراميدز المقبلة في الدوري.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء بيراميدز المقبل في مسابقة الدوري الممتاز، بعدما حصل الفريق على راحة سلبية بالأمس عقب التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد التعادل بدون أهداف مع شباب بلوزداد الجزائري.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

