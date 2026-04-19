هدف مصطفى محمد لا يكفي.. نانت يتعادل مع بريست

الأحد، 19 أبريل 2026 - 19:37

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

تعادل نانت أمام ستاد بريست بهدف لكل فريق في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

وسجل مصطفى محمد هدف نانت الوحيد، بينما أحرز بريندان شاردونيت هدف بريست الوحيد.

وغادر مصطفى محمد المباراة في الدقيقة 77.

ورفع نانت رصيده للنقطة 20 في المركز 17 وبفارق 5 نقاط عن أوكسير صاحب المركز 16.

ويشارك صاحب المركز 16 مباراة فاصلة مع ثالث الدرجة الثانية الفرنسية للبقاء في الدوري أو التأهل للدوري الفرنسي.

ووصل رصيد ستاد بريست للنقطة 37 في المركز 12.

وافتتح مصطفى محمد التسجيل مبكرا لنانت في الدقيقة 9 بتسديدة مقوسة على يمين حارس مرمى بريست.

ولأول مرة يشارك مصطفى محمد أساسيا في الدوري الفرنسي منذ الجولة 21 عندما شارك لمدة 45 دقيقة أمام أولمبيك ليون.

ويعد هذا الهدف الأول لمصطفى محمد منذ 25 يناير الماضي، حينما سجل أمام نيس في الدوري الفرنسي منذ الجولة 19.

وشارك المهاجم المصري الموسم الحالي في 23 مباراة فقط وتمكن من تسجيل 4 أهداف.

وبذلك يهز الفرعون المصري الشباك في الدوري الفرنسي منذ 84 يوما.

وتلقى ديماين أسوماني لاعب نانت بطاقة حمراء في الدقيقة 65.

وعادل بريندان شاردونيت النتيجة في الوقت بدل الضائع قبل ثواني بسيطة من نهاية المباراة.

لتنتهي المباراة بتعادل مخيب لنانت القابع في مناطق الهبوط ويتبقى له 5 مباريات على نهاية الموسم الحالي.

مصطفى محمد نانت الدوري الفرنسي
