دوري أبطال آسيا 2 – رونالدو يقود النصر لإقصاء الوصل والتأهل لنصف النهائي

قاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بعد تحقيق فوز كاسح على الوصل الإماراتي بنتيجة 4-0.

وحسم النصر تأهله من الشوط الأول بفضل تسجيل ثلاثية في أول 26 دقيقة من عمر اللقاء.

وتقام مباريات القسم الغربي من المسابقة بنظام التجمع في الإمارات كما في دوري أبطال آسيا النخبة التي تقام في السعودية.

وينتظر العالمي الفائز من مباراة الأهلي القطري والحسين أربد الأردني.

وستقام المباراة يوم 22 أبريل الجاري، وسيتأهل الفائز من نصف النهائي لمواجهة جامبا أوساكا الياباني في النهائي يوم 16 مايو المقبل.

وصف المباراة

وشارك رونالدو أساسيا في اللقاء للمرة الثانية في البطولة بعدما اكتفى بالمشاركة في مرحلة المجموعات لمدة 45 دقيقة ضد الزوراء العراقي.

وسجل رونالدو هدف النصر الأول بسهولة بعد عرضية أرضية من نواف البوشل أودعها في الشباك.

ورفع رونالدو رصيده التهديفي لـ 969 هدفا في جميع المسابقات مع الأندية والمنتخب وباقي 31 هدفا للوصول للهدف رقم 1000.

وفي الدقيقة 24 سجل إنييجو مارتينيز الهدف الثاني برأسية، وبعد دقيقتين سجل عبد الإله العمري الهدف الثالث برأسية أيضا، وكلا الهدفين من صناعة جواو فيليكس.

وفي الشوط الثاني خرج رونالدو في الدقيقة 67 وعوضه عبد الله الحمدان.

واختتم ساديو ماني الرباعية بهدف في الدقيقة 80 من صناعة عبد الله الحمدان.