فان دايك: صلاح مهم لنا داخل الملعب وخارجه.. وليلة وداعه ستكون عاطفية

الأحد، 19 أبريل 2026 - 18:25

كتب : FilGoal

أشاد فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول بدور زميله محمد صلاح داخل الملعب وخارجه وأهميته للفريق.

وفي الدربي الأخير لمحمد صلاح، حقق ليفربول الفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، بمباراة أقيمت على ملعب هيل ديكينسون بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال اللاعب الهولندي عبر سكاي سبورتس: "محمد صلاح؟ سيكون لدي الكثير لأقوله عنه خلال الأسابيع المقبلة، لكنه مهم جدا بالنسبة لنا داخل الملعب وخارجه".

وأضاف "أحيانا يأتي التقدير عندما يرحل اللاعب، لكننا نقدره كثيرا الآن، صلاح زميل استثنائي، مررنا سويا بكل شيء سواء اللحظات الجيدة أو السيئة، سيظل مهما في المباريات المتبقية".

وأتم "ليلة وداعه ستكون لحظة عاطفية بالنسبة له ولعائلته بالتأكيد ولنا، لأنه يعني لي وللفريق وللجماهير الكثير، لكن أولا لا يزال أمامنا عمل يجب إنجازه وهو يعلم ذلك، هذا هو التركيز الأساسي".

بهدف صلاح يكون قد وصل إلى هدفه التاسع في مرمى إيفرتون، ليعادل رقم ستيفن جيرارد كالهداف التاريخي لدربي الميرسيسايد.

وتمكن صلاح من التسجيل في مرمى إيفرتون بأول مواجهة جمعت بينهما، بالإضافة إلى المواجهة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 53 في المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 48 في المرز الثامن.

