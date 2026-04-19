لأول مرة منذ 84 يوما.. مصطفى محمد ينهي صيامه التهديفي مع نانت ويسجل أمام بريست

أنهى مصطفى محمد صيامه التهديفي مع نانت، بعدما سجل هدفا خلال مواجهة فريقه أمام ستاد بريست في الدوري الفرنسي لحساب الجولة 30.

ولأول مرة يشارك مصطفى محمد أساسيا في الدوري الفرنسي منذ الجولة 21 عندما شارك لمدة 45 دقيقة أمام أولمبيك ليون.

ومنذ الجولة 21 شارك مصطفى في مباراتين فقط كبديل واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء في 5 مباريات.

ويعد هذا الهدف الأول لمصطفى محمد منذ 25 يناير الماضي، حينما سجل أمام نيس في الدوري الفرنسي منذ الجولة 19.

وبذلك يهز الفرعون المصري الشباك في الدوري الفرنسي منذ 84 يوما.

المهاجم المصري شارك في 23 مباراة فقط منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 4 أهداف.

ويحتل نانت حاليا المركز الـ 17 المؤدي للهبوط بالدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أوكسير صاحب المركز الـ 16 المؤهل لملحق تفادي الهبوط.