تقرير: لوكاكو يقترب من العودة إلى نابولي بعد أزمة الغياب

الأحد، 19 أبريل 2026 - 17:18

كتب : FilGoal

يستعد روميلو لوكاكو مهاجم نابولي للعودة إلى ناديه بعد أزمة غيابه الفترة الأخيرة.

وأثار الدولي البلجيكي غضب مسؤولي نابولي بعد قراره البقاء في بلجيكا مؤخرا دون الحصول على موافقة النادي.

وكشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن روميلو لوكاكو يستعد للعودة إلى تدريبات نابولي خلال الأيام المقبلة، بعد أزمة غيابه عن الفريق.

وأوضح التقرير أن اللاعب أبلغ النادي عبر وكيله بموعد عودته، تمهيدا للمشاركة في المباريات الخمس الأخيرة من الموسم.

وكان نابولي قد قرر توقيع غرامة مالية على لوكاكو، بسبب غيابه غير المصرح به عن التدريبات خلال فترة التوقف الدولي في مارس.

وفضل المهاجم البلجيكي البقاء في بلاده لمواصلة برنامجه التأهيلي، رغم طلب النادي بعودته إلى مقر التدريبات.

ويعاني لوكاكو من قلة المشاركات هذا الموسم بسبب إصابة عضلية قوية تعرض لها قبل انطلاق الموسم، أبعدته لفترة طويلة.

ومنذ عودته، شارك اللاعب لدقائق محدودة، ما أثر على استمراريته مع الفريق.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة أول لقاء بينه وبين المدرب أنطونيو كونتي منذ مباراة كالياري في مارس، مع اقتراب عودته للتدريبات الجماعية.

وكان من المنتظر عودة اللاعب إلى نابولي خلال توقف مارس الماضي لاستئناف التدريبات، لكنه فضل الاستمرار في بلاده لاستكمال برنامجه التأهيلي.

وأبلغ لوكاكو مدرب منتخب بلجيكا رودي جارسيا بعدم جاهزيته للمشاركة في المباريات الودية، بسبب حاجته لمزيد من الوقت لاستعادة لياقته.

وكان من المفترض أن يتدرب اللاعب تحت قيادة الجهاز الفني المساعد في غياب أنطونيو كونتي، الذي حصل على إجازة قصيرة.

وقرر لوكاكو البقاء في مدينة أنتويرب، حيث يخضع للعلاج في نفس المركز الذي تعافى فيه كيفن دي بروين مؤخرا.

وتعرض المهاجم البلجيكي لإصابة عضلية قوية خلال فترة الإعداد في أغسطس، وشارك منذ ذلك الحين في 7 مباريات فقط بإجمالي 64 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا.

