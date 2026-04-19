كرة سلة - للمشاركة بالدوري الإفريقي.. الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب

الأحد، 19 أبريل 2026 - 16:40

كتب : FilGoal

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الجارحي عضو المجلس برئاسة بعثة فريق الرجال لكرة السلة المتجهة إلى المغرب.

وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب غدا الإثنين استعدادا لخوض منافسات الدوري الإفريقي للأندية TheBAL.

ويستضيف المغرب منافسات المجموعة الثانية التي تضم الأهلي خلال الفترة من 24 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الزمالك ضد الاتصالات في نهائي الكأس كرة سلة – سبورتنج يتأهل لنهائي كأس مصر ويواجه الأهلي كرة سلة – سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر بالفوز على الجزيرة سلة – خبر في الجول.. في انتظار طلب الفريقين.. الاستقرار على إلغاء مباراة الثالث والرابع في كأس مصر

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 فرق وتلعب بنظام الدور الواحد.

وتضم مجموعة الأهلي كل من الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فيلا دي داكار (السنغال)

وتقام نهائيات البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

وجاء ترتيب مباريات فريق سلة الأهلي في المجموعة كالآتي:

الأهلي × الإفريقي التونسي - 25 أبريل - 8 مساء

الأهلي × فيلا دي داكار السنغالي - 26 أبريل - 5 مساء

الأهلي × ماكتاون فلايرز النيجيري - 29 أبريل - 6 مساء

الأهلي × جي سي كينجز الإيفواري - 1 مايو - 8 مساء

الأهلي × الفتح الرباطي المغربي - 3 مايو - 8 مساء

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مؤتمر بواقع 15 مباراة لكل مؤتمر، حيث يخوض كل فريق خمس مباريات.

نرشح لكم
مباشر نهائي كأس السلة – الزمالك (9)-(8) الاتصالات كرة سلة – الاتحاد السكندري يحسم المركز الثالث في كأس مصر بالفوز على الأهلي كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الزمالك ضد الاتصالات في نهائي الكأس كرة سلة – سبورتنج يتأهل لنهائي كأس مصر ويواجه الأهلي اتحاد السلة لـ في الجول: لم يصلنا طلبات من الأهلي والاتحاد لإلغاء مباراة المركز الثالث في كأس مصر كرة سلة – سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر بالفوز على الجزيرة دوري NBA – نهاية موسم ستيفن كيري وجولدن ستيت.. وتحديد كل مواجهات الأدوار الإقصائية سلة – خبر في الجول.. في انتظار طلب الفريقين.. الاستقرار على إلغاء مباراة الثالث والرابع في كأس مصر
مباشر نهائي كأس السلة – الزمالك (9)-(8) الاتصالات 17 دقيقة | كرة سلة
هدف مصطفى محمد لا يكفي.. نانت يتعادل مع بريست 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
ربما يحسم بفارق الأهداف.. المباريات المتبقية لـ سيتي وأرسنال نحو لقب الدوري 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
صراع اللقب اشتعل أكثر.. مانشستر سيتي يحقق فوزا مثيرا على أرسنال ويقترب من الصدارة 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد يتعادل مع حرس الحدود.. والجونة يفوز على الإسماعيلي بهدف مروان محسن ساعة | الدوري المصري
كرة سلة – الاتحاد السكندري يحسم المركز الثالث في كأس مصر بالفوز على الأهلي ساعة | كرة سلة
أبراهام ينقذ أستون فيلا أمام سندرلاند.. وهاتريك جيبس وايت يقود نوتنجهام للهروب من فخ الهبوط ساعة | الكرة الأوروبية
سلوت: هناك فوضى معتادة في الدوري الإنجليزي ساعة | الكرة الأوروبية
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
