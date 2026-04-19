كرة سلة - للمشاركة بالدوري الإفريقي.. الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب

أعلن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب تكليف محمد الجارحي عضو المجلس برئاسة بعثة فريق الرجال لكرة السلة المتجهة إلى المغرب.

وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب غدا الإثنين استعدادا لخوض منافسات الدوري الإفريقي للأندية TheBAL.

ويستضيف المغرب منافسات المجموعة الثانية التي تضم الأهلي خلال الفترة من 24 أبريل الجاري وحتى 3 مايو المقبل.

وتقام البطولة بمشاركة 12 فريقا يتم تقسيمهم إلى مجموعتين كل مجموعة مكونة من 6 فرق وتلعب بنظام الدور الواحد.

وتضم مجموعة الأهلي كل من الفتح الرباطي (المغرب) - جي سي كينجز (كوت ديفوار) - الإفريقي (تونس) - ماكتاون فلايرز (نيجيريا) - فيلا دي داكار (السنغال)

وتقام نهائيات البطولة في كيجالي عاصمة رواندا في الفترة من 22 مايو وحتى 13 من الشهر ذاته.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته حامل لقب الدوري المصري من الموسم الماضي.

وجاء ترتيب مباريات فريق سلة الأهلي في المجموعة كالآتي:

الأهلي × الإفريقي التونسي - 25 أبريل - 8 مساء

الأهلي × فيلا دي داكار السنغالي - 26 أبريل - 5 مساء

الأهلي × ماكتاون فلايرز النيجيري - 29 أبريل - 6 مساء

الأهلي × جي سي كينجز الإيفواري - 1 مايو - 8 مساء

الأهلي × الفتح الرباطي المغربي - 3 مايو - 8 مساء

وتُلعب مرحلة المجموعات بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مؤتمر بواقع 15 مباراة لكل مؤتمر، حيث يخوض كل فريق خمس مباريات.