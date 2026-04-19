مصطفى محمد أساسي لأول مرة في تشكيل نانت بعد 7 مباريات

أعلن وحيد خليلوزيتش مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بريست.

ويلتقي نانت مع بريست على ملعب الأول بالجولة 30 من الدوري الفرنسي.

ويشهد التشكيل تواجد مصطفى محمد كأساسي لأول مرة بعد 7 مباريات.

وخلال الـ 7 مباريات الماضية تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ولم يشارك كبديل سوى في مباراتين.

المهاجم المصري شارك في 20 مباراة فقط منذ بداية الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 3 أهداف.

ويحتل نانت حاليا المركز الـ 17 المؤدي للهبوط بالدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أوكسير صاحب المركز الـ 16 المؤهل لملحق تفادي الهبوط.