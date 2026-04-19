المنيري: نسعى لعودة مصطفى فتحي قبل كأس العالم.. وهذا موقف الشيبي وزلاكة من مباراة الزمالك

يسعى الجهاز الطبي لفريق بيراميدز في تجهيز مصطفى فتحي للعودة إلى المباريات قبل انطلاق كأس العالم.

وأجرى مصطفى فتحي جراحة ناجحة بأحد مستشفيات القاهرة بعد إصابته بخلع في الترقوة خلال مواجهة بيراميدز الودية ضد حلوان.

وكشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق بيراميدز عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "مصطفى فتحي تعرض لإصابة بخلع في مفصل الترقوة، وأجرى اليوم الأحد عملية جراحية ناجحة، ونسعى لعودته قبل كأس العالم وهو احتمال وارد".

وشدد "بالتأكيد مصطفى فتحي حزين بسبب الإصابة بجانب الألم الشديد، لكن هناك دعم كبير له في النادي، والطاقم الطبي سيبذل قصارى جهده لعودته سريعا".

واختتم المنيري تصريحاته "إصابة محمد الشيبي ومحمود زلاكة (عادية) وسيكونا جاهزان لمواجهة الزمالك يوم الخميس".

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة للقب الدوري.

ويتأزم موقف مشاركة مصطفى فتحي مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وشارك مصطفى فتحي منذ بداية الموسم الحالي في 20 مباراة بقميص بيراميدز وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفا.