محمد عادل فتحي: لست مقتنعا بفكرة دمج الأندية.. وأتمنى تتويج الزمالك بالدوري ليكون درسا

الأحد، 19 أبريل 2026 - 13:52

كتب : FilGoal

تمنى محمد عادل فتحي المشرف على فريق الكرة بالمقاولون العرب تتويج الزمالك بلقب الدوري ليكون ذلك درسا لمن يسعى نحو المال.

وتغلب المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة البقاء في الدوري.

وقال محمد عادل فتحي عبر قناة مودرن: "وصول المقاولون للنقطة 26 يمنحنا بعض الطمأنينة، والفريق يظهر بشكل جيد مع سامي قمصان".

أخبار متعلقة:
دجلة يتفوق على البنك بهدفي بولي.. والمقاولون يفوز على الجيش بثنائية البنك الأهلي يعود للانتصارات بالفوز على المقاولون انتهت الدوري - البنك الأهلي (2)-(1) المقاولون.. طلائع الجيش (2)-(0) بتروجت سالم يبعد المقاولون عن مراكز الهبوط ويزيد أوجاع الإسماعيلي

وشدد "لست مقتنعا بفكرة دمج الأندية الجماهيرية مع أندية الشركات أو المؤسسات، والمشكلة الحقيقية هي التمويل وتواجه أغلب الأندية بما فيهم الزمالك نفسه".

وتابع "الزمالك يعاني من عدم تكافؤ الفرص المالية بينه وبين الآخرين، ويجب حل المشكلة الحقيقية أولا".

وأوضح عادل "لا أريد مهاجمة فكرة الدمج لكن أرى أن فكر أندية المؤسسات مختلف عن الأندية الجماهيرية، ولما لا نبدأ التجربة بناديين ثم نحكم عليها".

أما بسؤاله عن المنافسة على لقب الدوري فأجاب "جماهير الأهلي سوف تحزن مني لكن بصراحة أتمنى تتويج الزمالك باللقب".

واختتم عادل تصريحاته "لأن تتويج الزمالك سيكون درسا لكل من يسعى نحو المال قبل أن يفعل ما عليه أولا".

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق 6 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.

نرشح لكم
مصطفى فتحي يخضع لجراحة ناجحة في الترقوة بتروجت: لم يُعرض علينا فكرة الدمج مع نادي جماهيري أو بترولي.. وهذا موقف توفيق محمد مودي ناصر: لم أوقع لأي ناد بعد رحيلي عن إنبي.. وطموحي اللعب للأهلي أو الزمالك المندوه: متمسكون باستمرار معتمد جمال.. وحتى اللحظة أمين عمر حكما لمواجهة بيراميدز ماجد سامي: من بالغ الصعوبة دمج أندية العام بالخاص.. وهذه هي الحلول المقترحة مصدر مقرب من حسام عبد المجيد يكشف لـ في الجول حقيقة تلقيه عروضا من أوروبا بعد مصطفى فتحي.. إصابة الشيبي وزلاكة قبل مواجهة الزمالك برونو سافيو: رحلت عن الأهلي بسبب عدم المشاركة.. ولم أحرض إيفرتون وسوزا
أخر الأخبار
مصطفى فتحي يخضع لجراحة ناجحة في الترقوة 8 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ليفربول - صلاح أساسي في الدربي الأخير ضد إيفرتون 40 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الزمالك ضد الاتصالات في نهائي الكأس ساعة | كرة سلة
بعد تعافيه من الإصابة.. حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء شباب برشلونة ضد كورنيا ساعة | الكرة الأوروبية
بتروجت: لم يُعرض علينا فكرة الدمج مع نادي جماهيري أو بترولي.. وهذا موقف توفيق محمد ساعة | الدوري المصري
قد يشارك في دوري أبطال أوروبا.. أيمن غباشي يتوج مع لينكولن رد إمبس بدوري جبل طارق ساعة | الكرة الأوروبية
مودي ناصر: لم أوقع لأي ناد بعد رحيلي عن إنبي.. وطموحي اللعب للأهلي أو الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
/articles/527557/محمد-عادل-فتحي-لست-مقتنعا-بفكرة-دمج-الأندية-وأتمنى-تتويج-الزمالك-بالدوري-ليكون-درسا