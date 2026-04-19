محمد عادل فتحي: لست مقتنعا بفكرة دمج الأندية.. وأتمنى تتويج الزمالك بالدوري ليكون درسا

تمنى محمد عادل فتحي المشرف على فريق الكرة بالمقاولون العرب تتويج الزمالك بلقب الدوري ليكون ذلك درسا لمن يسعى نحو المال.

وتغلب المقاولون العرب على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة البقاء في الدوري.

وقال محمد عادل فتحي عبر قناة مودرن: "وصول المقاولون للنقطة 26 يمنحنا بعض الطمأنينة، والفريق يظهر بشكل جيد مع سامي قمصان".

وشدد "لست مقتنعا بفكرة دمج الأندية الجماهيرية مع أندية الشركات أو المؤسسات، والمشكلة الحقيقية هي التمويل وتواجه أغلب الأندية بما فيهم الزمالك نفسه".

وتابع "الزمالك يعاني من عدم تكافؤ الفرص المالية بينه وبين الآخرين، ويجب حل المشكلة الحقيقية أولا".

وأوضح عادل "لا أريد مهاجمة فكرة الدمج لكن أرى أن فكر أندية المؤسسات مختلف عن الأندية الجماهيرية، ولما لا نبدأ التجربة بناديين ثم نحكم عليها".

أما بسؤاله عن المنافسة على لقب الدوري فأجاب "جماهير الأهلي سوف تحزن مني لكن بصراحة أتمنى تتويج الزمالك باللقب".

واختتم عادل تصريحاته "لأن تتويج الزمالك سيكون درسا لكل من يسعى نحو المال قبل أن يفعل ما عليه أولا".

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس عشر وبفارق 6 نقاط عن المراكز المؤدية للهبوط.