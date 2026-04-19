بعد تعافيه من الإصابة.. حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء شباب برشلونة ضد كورنيا

الأحد، 19 أبريل 2026 - 13:17

كتب : FilGoal

عاد حمزة عبد الكريم لدخول قائمة شباب برشلونة بعد تعافيه من الإصابة.

وكان عبد الكريم قد غاب عن المباراة الماضية للفريق بسبب معاناته من إصابة عضلية.

ويجلس عبد الكريم على مقاعد بدلاء شباب برشلونة في مواجهة كورنيا والتي ستقام بعد قليل.

الأسطورة ليونيل ميسي كان قد أعلن خلال الأيام الماضية عن شراء نادي كورنيا.

وقال باو كامبانيا المتحدث الإعلامي لبرشلونة أثلتيك في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "حمزة عبد الكريم تعافى من الإصابة، ويمكنه العودة للعب في مباراة يوم الأحد أمام كورنيلا".

واستدرك "لكن مشاركته لن تكون بنسبة 100% فالأمر يعود للمدرب في قراره النهائي".

وانضم حمزة عبد الكريم لشباب برشلونة في شهر يناير الماضي قادما من الأهلي.

المشاركة الأخيرة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة كانت ضد فريق "دام" من جولتين في دوري الشباب.

وسجل حمزة هدفا خلال مباراته الأولى مع برشلونة ضد ويسكا بدوري الشباب.

