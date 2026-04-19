قد يشارك في دوري أبطال أوروبا.. أيمن غباشي يتوج مع لينكولن رد إمبس بدوري جبل طارق

الأحد، 19 أبريل 2026 - 13:06

كتب : FilGoal

توج لينكولند رد إمبس بدوري جبل طارق للمرة الـ 30 في تاريخه.

وفاز لينكولن على يوروبا بهدفين دون مقابل بالجولة قبل الأخيرة من الدوري واستغل هزيمة سان جوزيف صاحب المركز الثاني ليضمن التتويج بالدوري قبل جولة على النهاية.

ويتواجد المصري أيمن غباشي ضمن قائمة لينكولن التي توجت بالدوري.

غباشي سبق له اللعب مع الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني والنجوم في مصر قبل الانضمام للينكولن ببداية الموسم الحالي.

وشارك المهاجم المصري في 17 مباراة منذ بداية الموسم الحالي برفقة لينكولن وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 3.

وتأهل لينكولن للمشاركة في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

ويتكون دوري جبل طارق من 12 فريقا، ويلعب من درجة واحدة دون وجود نظام صعود وهبوط بسبب قلة عدد الفرق.

