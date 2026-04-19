قد يشارك في دوري أبطال أوروبا.. أيمن غباشي يتوج مع لينكولن رد إمبس بدوري جبل طارق
الأحد، 19 أبريل 2026 - 13:06
كتب : FilGoal
توج لينكولند رد إمبس بدوري جبل طارق للمرة الـ 30 في تاريخه.
أيمن الغباشي
النادي : إيسترن كومباني
وفاز لينكولن على يوروبا بهدفين دون مقابل بالجولة قبل الأخيرة من الدوري واستغل هزيمة سان جوزيف صاحب المركز الثاني ليضمن التتويج بالدوري قبل جولة على النهاية.
ويتواجد المصري أيمن غباشي ضمن قائمة لينكولن التي توجت بالدوري.
غباشي سبق له اللعب مع الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني والنجوم في مصر قبل الانضمام للينكولن ببداية الموسم الحالي.
وشارك المهاجم المصري في 17 مباراة منذ بداية الموسم الحالي برفقة لينكولن وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 3.
وتأهل لينكولن للمشاركة في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.
ويتكون دوري جبل طارق من 12 فريقا، ويلعب من درجة واحدة دون وجود نظام صعود وهبوط بسبب قلة عدد الفرق.
نرشح لكم
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز آس: ريال مدريد يستعد لإجراء تغييرات جذرية بعد الموسم الصفري بديل محتمل لـ صلاح.. ليفربول يضغط بقوة لضم لاعب سان جيرمان سكاي تكشف قرار من إدارة ميلان بسبب خطر عدم التأهل لأبطال أوروبا ESPN: أوباميانج استبعد من مباراة لو هافر بسبب إفراغ طفاية الحريق سكاي: تورام مهدد بالغياب ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا