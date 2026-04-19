لورينتي: أخفقنا ولكن الأوقات السعيدة قادمة

يرى ماركوس لورينتي لاعب أتلتيكو مدريد أن الأوقات الجيدة قادما لفريقه على الرغم من الإخفاق بنهائي الكأس.

وخسر أتلتيكو مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا من ريال سوسيداد بعد الهزية بركلات الترجيح.

وقال لورينتي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "بدأنا المباراة بشكل سيء، فرطنا في الشوط الأول وفي مباريات مثل تلك يكون من الصعب التعافي، الشوط الثاني كان مختلفا ولعبنا بشكل أفضل، ولكن عندما تصل المباراة لركلات الترجيح كل شيء يمكن أن يحدث".

وتابع "ما كان ينقصنا هو استغلال الفرص، حصلنا على عدة فرص واضحة وأهدرناها، وفي مباريات مثل تلك، إذا لم تكن حاسما تذهب لركلات التجريح وأي شيء قد يحدث، لقد سددوا في البداية بشكل جيد وفازوا".

وأضاف "لا نزال في دوري أبطال أوروبا ولدينا مباراة مثيرة، أشكر الجميع، خاصة من أتوا خلفنا إلى إشبيلية، نشعر بالسوء من أجلهم، عليكم أن تبقوا رؤوسكم مرفوعة".

وأتم "هذه هي الحياة وهذه كرة القدم، لا يمكن أن تفوز دائما، وعندما تخسر يجب أن تتحرك سريعا للمسابقة التالية، لا وقت للتفكير في الأمور، لقد أخفقنا، ولكن علينا أن ننهض لأن الأوقات الجيدة قادمة".

ويلعب أتلتيكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أرسنال.