اسكواش - أبو العينين يواصل تفوقه ويتأهل لنهائي هامبورج المفتوحة ضد يوسف سليمان

الأحد، 19 أبريل 2026 - 10:50

كتب : FilGoal

علي أبو العينين - اسكواش

واصل علي أبو العينين مفاجآته في منافسات سبورتويرك هامبورج المفتوحة وحسم مقعده في نهائي البطولة.

وحسم أبو العينين لاعب وادي دجلة والمصنف الرابع عشر عالميا تأهله إلى المباراة النهائية.

وتغلب أبو العينين على فارس دسوقي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 76 دقيقة.

وسبق وأن حسم أبو العينين تأهله بعد التغلب على مازن هشام في ثمن النهائي بثلاثة أشواط دون مقابل.

كما حسم يوسف سليمان تأهله إلى النهائي بعد الفوز على الفرنسي بابتيسي ماسوتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

ويلعب أبو العينين أمام يوسف سليمان في المباراة النهائية مساء اليوم الأحد.

وتعتبر بطولة هامبورج المقامة في ألمانيا واحدة من البطولات البرونزية في الموسم.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 133 ألف دولار.

وعلى مستوى السيدات ودعت سلمى هاني منافسات البطولة بعد الخسارة أمام الإنجليزية جاسمين هوتون بثلاثة أشواط دون مقابل.

