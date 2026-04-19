كومو المستفيد.. روما يتعادل مع أتالانتا

الأحد، 19 أبريل 2026 - 00:43

كتب : FilGoal

روما - أتالانتا

تعادل روما مع منافسه أتالانتا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل نيكولا كرستوفيتش هدف أتالانتا، بينما أحرز ماريو هيرموسو هدف روما.

وتعد هذه المواجهة خاصة للغاية بالنسبة لجيان بييرو جاسبريني المدير الفني لروما بسبب تدريبه لأتالانتا سابقا منذ 2017 وحتى الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
توتو ميركاتو: مانشستر يونايتد ينتظر فرصة لخطف نجم روما كيفو: إنتر قتل المباراة أمام روما.. ويجب تغيير طريقة تعاملنا مع كرة القدم إنتر يسحق روما بخماسية ويبتعد في الصدارة مؤقتا إيتاليانو: تعرضت لالتهاب رئوي قبل مباراة روما.. وبولونيا الطرف الأضعف

وبكى جاسبريني خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة عندما تحدث عن أتالانتا.

وتوقف جاسبريني للحظات وبدت عليه علامات التأثر قبل أن يبكي ويغادر المؤتمر الصحفي.

ولم يستفد روما أو أتالانتا من النتيجة بسبب بقاء كل فريق في نفس المركز في جدول الترتيب، ولم يتم استغلال خسارة كومو من ساسولو في نفس الجولة.

وكان روما سيستفيد في حالة الفوز بتخطي كومو في الجدول والتواجد في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي، لكنه بقى في المركز السادس بنفس نقاط كومو لكن فريق سيسك فابريجاس يتفوق بالمواجهات المباشرة.

واستمر أتالانتا في المركز السابع ولم يتمكن من تخطي روما، وفي حالة الفوز كان سيتخطى روما ويقترب من كومو، مع أفضلية لكومو بفارق نقطتين.

وافتتح كرستوفيتش النتيجة في الدقيقة 12 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل هيرموسو في الدقيقة 45 بعد تسديدة على الطائر من اللمسة الأولى بعد رأسية من ديفين رينش.

وبهذه النتيجة وصل أتالانتا للنقطة 54 في المركز السابع.

وارتفع رصيد روما للنقطة 58 في المركز السادس، ويتواجد كومو في المركز الخامس بنفس الرصيد.

روما أتالانتا الدوري الإيطالي
نرشح لكم
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز آس: ريال مدريد يستعد لإجراء تغييرات جذرية بعد الموسم الصفري بديل محتمل لـ صلاح.. ليفربول يضغط بقوة لضم لاعب سان جيرمان سكاي تكشف قرار من إدارة ميلان بسبب خطر عدم التأهل لأبطال أوروبا ESPN: أوباميانج استبعد من مباراة لو هافر بسبب إفراغ طفاية الحريق سكاي: تورام مهدد بالغياب ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا
أخر الأخبار
"سنلتزم بما سيقضي به اتحاد الكرة".. بيان من زد بشأن المشاركة في الكونفدرالية 37 دقيقة | الدوري المصري
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل ساعة | الكرة الأوروبية
لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم ساعة | الكرة الأوروبية
هال سيتي يفوز على ميلوول ويصل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد تعادل جيرونا مع فايكانو.. ريال أوفييدو يهبط لدوري الدرجة الثانية ساعة | الدوري الإسباني
الشريعي: سعر علي محمود؟ الابن لا يقدر بمال 2 ساعة | الدوري المصري
قبل مباراتين على نهاية الموسم.. باتريس بوميل يرحل عن تدريب الترجي 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/527544/كومو-المستفيد-روما-يتعادل-مع-أتالانتا