كومو المستفيد.. روما يتعادل مع أتالانتا

تعادل روما مع منافسه أتالانتا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل نيكولا كرستوفيتش هدف أتالانتا، بينما أحرز ماريو هيرموسو هدف روما.

وتعد هذه المواجهة خاصة للغاية بالنسبة لجيان بييرو جاسبريني المدير الفني لروما بسبب تدريبه لأتالانتا سابقا منذ 2017 وحتى الموسم الماضي.

وبكى جاسبريني خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة عندما تحدث عن أتالانتا.

وتوقف جاسبريني للحظات وبدت عليه علامات التأثر قبل أن يبكي ويغادر المؤتمر الصحفي.

ولم يستفد روما أو أتالانتا من النتيجة بسبب بقاء كل فريق في نفس المركز في جدول الترتيب، ولم يتم استغلال خسارة كومو من ساسولو في نفس الجولة.

وكان روما سيستفيد في حالة الفوز بتخطي كومو في الجدول والتواجد في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي، لكنه بقى في المركز السادس بنفس نقاط كومو لكن فريق سيسك فابريجاس يتفوق بالمواجهات المباشرة.

واستمر أتالانتا في المركز السابع ولم يتمكن من تخطي روما، وفي حالة الفوز كان سيتخطى روما ويقترب من كومو، مع أفضلية لكومو بفارق نقطتين.

وافتتح كرستوفيتش النتيجة في الدقيقة 12 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وتعادل هيرموسو في الدقيقة 45 بعد تسديدة على الطائر من اللمسة الأولى بعد رأسية من ديفين رينش.

وبهذه النتيجة وصل أتالانتا للنقطة 54 في المركز السابع.

وارتفع رصيد روما للنقطة 58 في المركز السادس، ويتواجد كومو في المركز الخامس بنفس الرصيد.

