لعنة 87 مستمرة.. سوسييداد يهزم أتلتيكو بركلات الترجيح ويتوج بكأس ملك إسبانيا

الأحد، 19 أبريل 2026 - 00:23

كتب : عبد الرحمن شريف

ريال سوسيداد

توج ريال سوسييداد بكأس ملك إسبانيا بتحقيق الانتصار أمام أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وسجل ثناية ريال سوسييداد كل من: أندير بارينتشيا، ومايكل أويارزابال، بينما أحرز ثنائية أتلتيكو مدريد كل من: أديمولا لوكمان وخوليان ألفاريز.

وسبق لريال سوسييداد تحقيق لقب كأس ملك إسبانيا عام 1986-87 أمام أتلتيكو مدريد بالتعادل الإيجابي 2-2 وتحقيق البطولة بركلات الترجيح 4-2.

ويتوج سوسييداد بالبطولة الرابعة في كأس ملك إسبانيا بعد تتويجه الأخيرة بالبطولة عام 2020.

وصف المباراة

بدأ ريال سوسييداد المباراة سريعا بتسجيل الهدف الأول في الثانية 14 من المباراة عن طريق رأسية بارينتشيا.

وعدل أديمولا لوكمان النتيجة بعد مرور 19 دقيقة على انطلاق الشوط الأول بتسديدة مميزة سكنت شباك سوسييداد.

وعند الدقيقة 24 سدد جونزالو جيديش تسديدة صاروخية تصدى لها خوان موسو حارس أتلتيكو مدريد.

وقبل نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سوسييداد سددها أويارزابال وسجلها بنجاح في شباك موسو.

وتمكن خوليان ألفاريز من تسجيل هدف التعادل لأتلتيكو مدريد قبل نهاية المباراة بـ9 دقائق.

وأهدر تياجو ألمادا كرة الانتصار في الثواني الأخيرة من نهاية المباراة ومرت كرته أعلى المرمى ليحتكم الفريقان لوقت إضافي.

لم يشهد الوقت الإضافي جديد في المباراة لتحتكم لركلات الترجيح.

وأهدر ألكساندر سورلوث وخوليان ألفاريز ركلتا أتلتيكو مدريد الأولى والثانية، ليحقق سوسيداد انتصارا هاما بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

