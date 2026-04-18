دي زيربي: لا أريد لاعبين سلبيين.. وسنقاتل حتى النهاية

السبت، 18 أبريل 2026 - 23:56

كتب : FilGoal

شدد روبيرتو دي زيربي مدرب توتنام على أن لديه ثقة في عناصر الفريق للعودة من جديد لطريق الانتصارات.

وتعادل توتنام مع برايتون بهدفين لكل فريق في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال دي زيربي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "أنا حزين بسبب النتيجة، خاصة من أجل اللاعبين لأنهم يعانون كثيرا، اليوم كنا نستحق الفوز على فريق كبير مثل برايتون، أهنئهم على أسلوبهم وجودة لاعبيهم، لكن لم يكن يجب أن نستقبل هدفا مثل هدف جورجينيو روتر لاعب برايتون".

وواصل "أنا إيجابي وفخور بلاعبي فريقي، قدموا مباراة رائعة بروح وشخصية قوية، علينا أن نكون أقوى من هذه النتيجة، ونتجاوزها ونستعد للمباراة المقبلة أمام وولفرهامبتون، إذا لعبنا بنفس القوة، يمكننا المنافسة مجددا".

وأردف "طلبت من اللاعبين بعد المباراة أن يكونوا أقوياء وأن يواصلوا الثقة بي، لأنني أريد مساعدتهم، يمكنهم تغيير العقلية، وهذا هو الأهم، من السهل الآن التفكير بشكل سلبي، لكن يجب أن نركز على الأداء ونعمل للعودة للانتصارات".

وكشف "نحن نقاتل للبقاء في الدوري، وهذا موقف صعب، لكننا محظوظون بالعمل في هذا النادي ومع هذا الجمهور، الأجواء كانت مذهلة وكأننا ننافس على دوري الأبطال وليس الهبوط، وأنا إيجابي لأنني أعرف لاعبي فريقي جيدا، أعرف قدراتهم وأثق بهم".

وأتم "علينا تحسين الكثير من الأمور، لكن الأهم هو الحفاظ على هذه العقلية، لا أريد لاعبين حزينين أو سلبيين، بل أريدهم أن يؤمنوا بي، إذا كنت هنا فذلك لأنني أؤمن بقدرتنا على البقاء في الدوري".

ووصل توتنام إلى النقطة 31 ويستمر في المركز الـ18 ضمن مراكز الهبوط من الدوري.

بينما رفع برايتون رصيده إلى النقطة 47 في المركز التاسع.

وكان آخر انتصار لتوتنام في الدوري أمام كريستال بالاس بتاريخ 28 ديسمبر من عام 2025 الماضي.

بعدما لعب 15 مباراة لم يحقق خلالها أي انتصار، فتعادل 6 مرات وخسر 9 مباريات.

وتعد أطول سلسلة لفريق لم يحقق أي انتصار منذ بداية السنة الميلادية الجديدة لفريق ديربي كاونتي في عام 2008 واستمرت لـ18 مباراة.

