برونو سافيو: رحلت عن الأهلي بسبب عدم المشاركة.. ولم أحرض إيفرتون وسوزا

كشف البرازيلي برونو سافيو عن أسباب رحيله عن الأهلي، مؤكدا أنه لم يحرض مواطنيه جوستافو سوزا وإيفرتون دا سيلفا لعدم الانضمام للأحمر.

وقال سافيو عبر أون سبورت: "إيفرتون دا سيلفا طلب معلومات عن الأهلي وقت مفاوضات النادي معه، وبالفعل أخبرته ولكن لا أعرف لماذا لم تتم الصفقة".

وأضاف "ما أعرفه أن الاتفاقات مع الأهلي لم تتم بشكل جيد مع جوستافو سوزا ولذلك لم ينتقل إلى الأحمر، وكنت أساعد جوستافو في الحصول على منزل في القاهرة أيضا".

وأكمل "شعرت أن وجودي مع الأهلي غير مهم بسبب عدم المشاركة ولذلك فضلت الرحيل، وإذا كنت أشارك مع الفريق لكنت في مصر حتى الآن، والأهلي هو النادي الوحيد الذي لفت انتباهي في مصر".

وأتم تصريحاته "أشكر جمهور الأهلي وعشت معه لحظات سعيدة جدا في مصر، كنت أتمنى الاستمرار أكثر مع الفريق ولكن هذا لم يحدث، أتمنى للأهلي الفوز بكل الألقاب ودائما سأكون مشجعا له".