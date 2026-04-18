مدربة يونيون برلين: أشعر بخيبة أمل بسبب الخسارة من فولفسبورج ولكن

السبت، 18 أبريل 2026 - 22:49

كتب : FilGoal

ماري لويز إيتا - يونيون برلين

عبر ماري لويز إيتا مدربة يونيون برلين عن خيبة أملها بسبب الخسارة من فولفسبورج.

وخسر يونيون برلين من منافسه فولفسبورج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقال ماري لويز إيتا للصحفيين: "أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق رفقة طاقمي التدريبي، في النهاية أنا لست وحدي، نحن محاطون بالكثير من الأشخاص الجيدين ونسير جميعا هذا الطريق وندعم بعضنا البعض، الفريق لديه هامش للتطور".

أخبار متعلقة:
قائد يونيون برلين: نفذنا طريقة مدربة الفريق رغم الهزيمة من فولفسبورج في الظهور الأول لمدربة الفريق.. يونيون برلين يخسر من فولفسبورج "الكارثي" رئيس يونيون برلين يكشف هل تستمر ماري لويز مع فريق الرجال الموسم المقبل الـ 12 دون هزيمة.. بايرن ميونيخ يفوز على يونيون برلين ويقترب من حسم اللقب

وأتمت :أشعر بخيبة أمل بسبب الهزيمة من فولفسبورج، لكنني أعجبت بالطريقة التي دخل بها اللاعبون للقاء، تدربنا بشكل جيد خلال الأسبوع، وطبقنا في المباراة الكثير من الأمور التي عملنا عليها".

وظهرت ماري لويز إيتا مدربة يونيون برلين للمرة الأولى في مباراة للفريق.

وباتت ماري لويز إيتا أول سيدة تقود فريق للرجال وتظهر في مباراة له في الدوريات الخمس الكبرى.

وسجل باتريك فيمر ودزينان بيجينوفيتش ثنائية فولفسبورج، بينما أحرز أوليفر بورك هدف يونيون برلين الوحيد.

وحقق فولفسبورج نتائج كارثية في الفترة الماضية، إذ يعد هذا الفوز هو الأول له بعد سلسلة من عدم تحقيق أي انتصار لـ 12 مباراة متتالية.

وخسر فولفسبورج 9 مباريات وتعادل في 3 آخرين في سلسلة الـ 12 مباراة.

وبالرغم من فوز فولفسبورج إلا أن فريق ماري لويز إيتا ظهر بشكل جيد إحصائيا.

واستحوذ يونيون برلين على الكرة بنسبة 54% في إجمالي المباراة، وسيطرت على الكرة بشكل كبير للغاية في الشوط الثاني بنسبة 66%.

وبلغت الأهداف المتوقعة للفريق 1.52، بينما الأهداف المتوقعة لفولفسبورج وصلت إلى 0.07.

وصنع يونيون برلين فرصتين محققتين للتسجيل وأهدر واحدة منهما، بينما صفر لفولفسبورج.

وسدد يونيون برلين 17 تسديدة منهم 11 من داخل منطقة الجزاء، بينما تسديدتين لفولفسبورج.

ماري لويز إيتا يونيون برلين الدوري الألماني فولفسبورج
نرشح لكم
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز آس: ريال مدريد يستعد لإجراء تغييرات جذرية بعد الموسم الصفري بديل محتمل لـ صلاح.. ليفربول يضغط بقوة لضم لاعب سان جيرمان سكاي تكشف قرار من إدارة ميلان بسبب خطر عدم التأهل لأبطال أوروبا ESPN: أوباميانج استبعد من مباراة لو هافر بسبب إفراغ طفاية الحريق سكاي: تورام مهدد بالغياب ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا
أخر الأخبار
"سنلتزم بما سيقضي به اتحاد الكرة".. بيان من زد بشأن المشاركة في الكونفدرالية 37 دقيقة | الدوري المصري
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل ساعة | الكرة الأوروبية
لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم ساعة | الكرة الأوروبية
هال سيتي يفوز على ميلوول ويصل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد تعادل جيرونا مع فايكانو.. ريال أوفييدو يهبط لدوري الدرجة الثانية ساعة | الدوري الإسباني
الشريعي: سعر علي محمود؟ الابن لا يقدر بمال 2 ساعة | الدوري المصري
قبل مباراتين على نهاية الموسم.. باتريس بوميل يرحل عن تدريب الترجي 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/527534/مدربة-يونيون-برلين-أشعر-بخيبة-أمل-بسبب-الخسارة-من-فولفسبورج-ولكن