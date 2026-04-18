مدربة يونيون برلين: أشعر بخيبة أمل بسبب الخسارة من فولفسبورج ولكن

عبر ماري لويز إيتا مدربة يونيون برلين عن خيبة أملها بسبب الخسارة من فولفسبورج.

وخسر يونيون برلين من منافسه فولفسبورج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقال ماري لويز إيتا للصحفيين: "أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق رفقة طاقمي التدريبي، في النهاية أنا لست وحدي، نحن محاطون بالكثير من الأشخاص الجيدين ونسير جميعا هذا الطريق وندعم بعضنا البعض، الفريق لديه هامش للتطور".

وأتمت :أشعر بخيبة أمل بسبب الهزيمة من فولفسبورج، لكنني أعجبت بالطريقة التي دخل بها اللاعبون للقاء، تدربنا بشكل جيد خلال الأسبوع، وطبقنا في المباراة الكثير من الأمور التي عملنا عليها".

وظهرت ماري لويز إيتا مدربة يونيون برلين للمرة الأولى في مباراة للفريق.

وباتت ماري لويز إيتا أول سيدة تقود فريق للرجال وتظهر في مباراة له في الدوريات الخمس الكبرى.

وسجل باتريك فيمر ودزينان بيجينوفيتش ثنائية فولفسبورج، بينما أحرز أوليفر بورك هدف يونيون برلين الوحيد.

وحقق فولفسبورج نتائج كارثية في الفترة الماضية، إذ يعد هذا الفوز هو الأول له بعد سلسلة من عدم تحقيق أي انتصار لـ 12 مباراة متتالية.

وخسر فولفسبورج 9 مباريات وتعادل في 3 آخرين في سلسلة الـ 12 مباراة.

وبالرغم من فوز فولفسبورج إلا أن فريق ماري لويز إيتا ظهر بشكل جيد إحصائيا.

واستحوذ يونيون برلين على الكرة بنسبة 54% في إجمالي المباراة، وسيطرت على الكرة بشكل كبير للغاية في الشوط الثاني بنسبة 66%.

وبلغت الأهداف المتوقعة للفريق 1.52، بينما الأهداف المتوقعة لفولفسبورج وصلت إلى 0.07.

وصنع يونيون برلين فرصتين محققتين للتسجيل وأهدر واحدة منهما، بينما صفر لفولفسبورج.

وسدد يونيون برلين 17 تسديدة منهم 11 من داخل منطقة الجزاء، بينما تسديدتين لفولفسبورج.