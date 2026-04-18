قائد يونيون برلين: نفذنا طريقة مدربة الفريق رغم الهزيمة من فولفسبورج

أشاد كريستوفر تريميل قائد يونيون برلين بمدربته ماري لويس إيتا رغم الهزيمة من فولفسبورج.

وخسر يونيون برلين من منافسه فولفسبورج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وقال تريميل للصحفيين: "بالنسبة لماري لويس إيتا مدربة الفريق فمن الطبيعي أن يكون من الصعب تطبيق طريقة لعب جديدة خلال 3-4 أيام فقط، لكن نجحنا في تنفيذ خطة جيدة أمام فولفسبورج، الكثير من الأمور سارت كما ينبغي، أنا ما زلت متفائلا".

وأتم "عندما تسدد 26 مرة على مرمى الخصم فهذا يعني أنك تنفذ الكثير من الأمور بشكل صحيح، الأداء كان جيدا ومنظما ضد فولفسبورج، ومع ذلك نحتاج إلى تحسين بعض الجوانب".

وظهرت ماري لويز إيتا مدربة يونيون برلين للمرة الأولى في مباراة للفريق.

وباتت ماري لويز إيتا أول سيدة تقود فريق للرجال وتظهر في مباراة له في الدوريات الخمس الكبرى.

وسجل باتريك فيمر ودزينان بيجينوفيتش ثنائية فولفسبورج، بينما أحرز أوليفر بورك هدف يونيون برلين الوحيد.

وحقق فولفسبورج نتائج كارثية في الفترة الماضية، إذ يعد هذا الفوز هو الأول له بعد سلسلة من عدم تحقيق أي انتصار لـ 12 مباراة متتالية.

وخسر فولفسبورج 9 مباريات وتعادل في 3 آخرين في سلسلة الـ 12 مباراة.

وبالرغم من فوز فولفسبورج إلا أن فريق ماري لويز إيتا ظهر بشكل جيد إحصائيا.

واستحوذ يونيون برلين على الكرة بنسبة 54% في إجمالي المباراة، وسيطرت على الكرة بشكل كبير للغاية في الشوط الثاني بنسبة 66%.

وبلغت الأهداف المتوقعة للفريق 1.52، بينما الأهداف المتوقعة لفولفسبورج وصلت إلى 0.07.

وصنع يونيون برلين فرصتين محققتين للتسجيل وأهدر واحدة منهما، بينما صفر لفولفسبورج.

وسدد يونيون برلين 17 تسديدة منهم 11 من داخل منطقة الجزاء، بينما تسديدتين لفولفسبورج.