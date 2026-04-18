احتلال روماني وهدية لـ إنتر.. لاتسيو يفوز على نابولي ويحقق رقما تاريخيا

السبت، 18 أبريل 2026 - 21:40

كتب : FilGoal

توما باشيتش - لاتسيو - نابولي

حقق لاتسيو فوزا تاريخيا على نابولي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأقيمت المباراة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل فريق الجنوب.

وأحرز ماتيو كانشيلييري وتوما باشيتش ثنائية لاتسيو.

أخبار متعلقة:
7 نقاط فاصلة للتتويج بالدوري.. إنتر يفوز على كالياري بثلاثية فوت ميركاتو: إنتر يحلم بالتعاقد مع سيميوني رغم صدارة الدوري فابريجاس: تدريب المنتخبات سيكون مملا.. وكنا نحلم بلعب ودية ضد إنتر مؤتمر يامال: لن نترك دقيقة ضد أتلتيكو دون ضغط.. ونيمار قدوتي في كرة القدم

وسجل لاتسيو رقما تاريخيا بكونه أول فريق يفوز في 4 مباريات متتالية خارج أرضه على نابولي في تاريخ الدوري الإيطالي.

وفاز لاتسيو على نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في موسم 2022-2023 وكانت الخسارة الأولى لنابولي على ملعبه بهدف دون مقابل.

وفي موسم 2023-2024 انتصر لاتسيو على نابولي بهدفين مقابل هدف.

وتغلب لاتسيو على نابولي في موسم 2024-2025 لتكون الخسارة الأولى على ملعبه وذلك بهدف.

ويحتاج إنتر إلى 4 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري الـ 21 في تاريخه.

وافتتح كانشيلييري النتيجة مبكرا في الدقيقة السادسة بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من كينيث تيلور.

وتصدى فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس مرمى نابولي لركلة جزاء سددها ماتيا زاكاني في الدقيقة 31 ثم ارتدت إلى اللاعب وسددها أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 57 أضاف باشيتش الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة 47 في المركز التاسع.

بينما توقف رصيد نابولي عند النقطة 66 في الوصافة ويبتعد بفارق 12 نقطة عن إنتر.

لاتسيو نابولي إنتر الدوري الإيطالي
نرشح لكم
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز آس: ريال مدريد يستعد لإجراء تغييرات جذرية بعد الموسم الصفري بديل محتمل لـ صلاح.. ليفربول يضغط بقوة لضم لاعب سان جيرمان سكاي تكشف قرار من إدارة ميلان بسبب خطر عدم التأهل لأبطال أوروبا ESPN: أوباميانج استبعد من مباراة لو هافر بسبب إفراغ طفاية الحريق سكاي: تورام مهدد بالغياب ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا
أخر الأخبار
"سنلتزم بما سيقضي به اتحاد الكرة".. بيان من زد بشأن المشاركة في الكونفدرالية 37 دقيقة | الدوري المصري
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل ساعة | الكرة الأوروبية
لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم ساعة | الكرة الأوروبية
هال سيتي يفوز على ميلوول ويصل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد تعادل جيرونا مع فايكانو.. ريال أوفييدو يهبط لدوري الدرجة الثانية ساعة | الدوري الإسباني
الشريعي: سعر علي محمود؟ الابن لا يقدر بمال 2 ساعة | الدوري المصري
قبل مباراتين على نهاية الموسم.. باتريس بوميل يرحل عن تدريب الترجي 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/527525/احتلال-روماني-وهدية-لـ-إنتر-لاتسيو-يفوز-على-نابولي-ويحقق-رقما-تاريخيا