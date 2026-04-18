احتلال روماني وهدية لـ إنتر.. لاتسيو يفوز على نابولي ويحقق رقما تاريخيا

حقق لاتسيو فوزا تاريخيا على نابولي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأقيمت المباراة على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل فريق الجنوب.

وأحرز ماتيو كانشيلييري وتوما باشيتش ثنائية لاتسيو.

وسجل لاتسيو رقما تاريخيا بكونه أول فريق يفوز في 4 مباريات متتالية خارج أرضه على نابولي في تاريخ الدوري الإيطالي.

وفاز لاتسيو على نابولي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا في موسم 2022-2023 وكانت الخسارة الأولى لنابولي على ملعبه بهدف دون مقابل.

وفي موسم 2023-2024 انتصر لاتسيو على نابولي بهدفين مقابل هدف.

وتغلب لاتسيو على نابولي في موسم 2024-2025 لتكون الخسارة الأولى على ملعبه وذلك بهدف.

ويحتاج إنتر إلى 4 نقاط فقط من أجل حسم لقب الدوري الـ 21 في تاريخه.

وافتتح كانشيلييري النتيجة مبكرا في الدقيقة السادسة بعد تسديدة عقب عرضية أرضية من كينيث تيلور.

وتصدى فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس مرمى نابولي لركلة جزاء سددها ماتيا زاكاني في الدقيقة 31 ثم ارتدت إلى اللاعب وسددها أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 57 أضاف باشيتش الهدف الثاني بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد لاتسيو للنقطة 47 في المركز التاسع.

بينما توقف رصيد نابولي عند النقطة 66 في الوصافة ويبتعد بفارق 12 نقطة عن إنتر.

video:1