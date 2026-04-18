بيراميدز يفوز على حلوان استعدادا لمواجهة الزمالك

السبت، 18 أبريل 2026 - 20:59

كتب : FilGoal

عودة الفاخوري - بيراميدز

حقق فريق بيراميدز الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف على ضيفه حلوان في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه الزمالك في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري المصري يوم الخميس المقبل.

وتعرض مصطفى فتحي لإصابة بخلع في الترقوة خلال المباراة وسيجري جراحة عاجلة غدا الأحد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف دون مقابل سجله عودة فاخوري، وفي الشوط الثاني أضاف الفريق ثلاثة أهداف عن طريق فيستون ماييلي وإيفرتون داسيلفا ومروان حمدي.

وخاض بيراميدز الشوط الأول بتشكيل ضم كل من:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: محمد حمدي إبراهيم - أحمد سامي - أسامة جلال -كريم حافظ

خط الوسط: أحمد عاطف "قطة" - مهند لاشين - مصطفى فتحي - ناصر ماهر - عودة فاخوري

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بينما جاء تشكيل الشوط الثاني كالتالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: محمد الشيبي - حامد حمدان - أسامة جلال -كريم حافظ خط

الوسط: أحمد توفيق - يوسف إبراهيم "أوباما" - إيفرتون داسيلفا - باسكال فيري - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 46 نقطة مبتعدا عن بيراميدز الوصيف بفارق نقطتين.

