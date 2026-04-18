مباشر نهائي كأس ملك إسبانيا - أتلتيكو مدريد (1)-(1) ريال سوسيداد.. خطيرة من جيديش

يقدم FilGoal.com نقل حي ومباشر لنهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

وتأهل أتلتيكو مدريد لنهائي بعدما أقصى برشلونة في نصف النهائي بـ4-3 مجموع الذهاب والإياب، بينما تواجد سوسيداد في المباراة النهائية بعدما حقق الانتصار في الذهاب والإياب أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

ق26: خطيرة من سوسيداد وتمر بجوار المرمى

ق24: تسديدة مميزة من جيديش يتصدى لها جوان موسو

ق19: جوووووووووووووووووول التعاااادل لوكمان من تسديدة مميزة

ق1: جوووووووووووووووووووول أوول لريال سوسيداد بارينتشيا

بداية المباراة