انتهت نهائي كأس ملك إسبانيا - أتلتيكو مدريد (2)-(2) ريال سوسيداد.. البطولة الرابعة لفريق الباسك

السبت، 18 أبريل 2026 - 20:53

كتب : FilGoal

يقدم FilGoal.com نقل حي ومباشر لنهائي كأس ملك إسبانيا بين أتلتيكو مدريد وريال سوسيداد على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

وتأهل أتلتيكو مدريد لنهائي بعدما أقصى برشلونة في نصف النهائي بـ4-3 مجموع الذهاب والإياب، بينما تواجد سوسيداد في المباراة النهائية بعدما حقق الانتصار في الذهاب والإياب أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0.

.....................................................................................................................

خوليان أ

سولير يسجل ركلة الجزاء الأولى لسوسيداد

سورلوث يهدر الاولى

إلى ركلات الترجيح

بداية الشوط الإضافي الثاني

بداية الشوط الإضافي الأول

استراحة إلى الأشواط الإضافية

ق90: أتلتيكو مدريد يهدر الانتصار في الثواني الأخيرة

ق87: خطيرة من أتلتيكو وتمر فوق المرمى

ق83: جوووووووووووووووول ألفاريز يحرز هدف التعادل

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45: جوووول الثاااني أويارزابال

ق44: صربة جزاء لريال سوسيداد

ق26: خطيرة من سوسيداد وتمر بجوار المرمى

ق24: تسديدة مميزة من جيديش يتصدى لها جوان موسو

ق19: جوووووووووووووووووول التعاااادل لوكمان من تسديدة مميزة

ق1: جوووووووووووووووووووول أوول لريال سوسيداد بارينتشيا

بداية المباراة

أتلتيكو مدريد ريال سوسيداد كأس ملك إسبانيا
