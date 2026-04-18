مباشر الدوري الإنجليزي - تشيلسي (0)-(1) مانشستر يونايتد.. جوووول كونيا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث بـ 55 نقطة.

ق 44: جوووووول ماتيوس كونيا بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية أرضية من برونو فيرنانديز.

ق 38: هدف عن طريق ديلاب لكن لم يحتسب بداعي التسلل.

ق 11: تسديدة خطيرة من إستيفاو تمر بجانب المرمى بقليل.

انطلاق المباراة