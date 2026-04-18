كرة يد - "أفضل دربي في أوروبا".. فيزبريم يتأهل إلى نهائي كأس المجر بمشاركة الرباعي المصري

السبت، 18 أبريل 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

فيزبريم المجري - كرة يد

تأهل فيزبريم المجري إلى نهائي كأس المجر لكرة اليد بمشاركة الرباعي المصري.

وتفوق فيزبريم على سيجيد في قمة نصف النهائي بركلات الترجيح بعد نهاية اللقاء بالتعادل 29-29.

وشارك أحمد هشام "دودو" وأحمد عادل "دولا" ويحيى الدرع وعلي زين في اللقاء.

وسجل دودو أول أهداف فيزبريم في اللقاء، فيما سجل دولا هدف تعادل فيزبريم قبل دقيقة على النهاية من صناعة دودو.

وتفوق فيزبريم في رميات الجزاء بنتيجة 4-3.

وقال تشافي باسكوال مدرب فيزبريم عبر موقع النادي: "شاهدنا مباراة رائعة، كل الاحترام لفريق سيجيد على أدائه المميز رغم الإصابات. عندما كنا متأخرين بـ 3 أهداف، لم نفقد تركيزنا، بل واصلنا اللعب بنفس الأسلوب السابق، وهذا ما أثمر. لكن العامل الحاسم كان الحظ في رميات الجزاء".

ومن جانبه قال أحمد هشام "دودو" لاعب فيزبريم عبر موقع النادي: "مباراة رائعة، أجواء لا تُصدق. لا مجال للخيال، هذه أفضل مباراة دربي في أوروبا. كانت هذه من أروع تجارب المباريات التي خضتها على الإطلاق. كان الحضور الجماهيري هائلاً، ويمكننا مواصلة التألق يوم الأحد".

وسيلتقي فيزبريم مع تابانيا في المباراة النهائية غدا الأحد في الرابعة عصرا لحسم لقب الكأس.

ويتصدر فيزبريم الدوري المجري قبل 4 جولات على النهاية برصيد 44 نقطة بفارق 7 نقاط عن سيجيد الثاني.

كما تأهل الفريق لربع نهائي أبطال أوروبا وسيواجه فوخس برلين الألماني نهاية الشهر الجاري.

