اتحاد السلة لـ في الجول: لم يصلنا طلبات من الأهلي والاتحاد لإلغاء مباراة المركز الثالث في كأس مصر
السبت، 18 أبريل 2026 - 19:43
كتب : هاني العوضي
كشف محمد فتحي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة عن موقف مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس مصر بين الأهلي والاتحاد.
وكان FilGoal.com كشف أن هناك اتجاه لإلغاء المباراة بناء على رغبة الناديين وذلك في حالة إرسال خطابات رسمية إلى اتحاد السلة.
وقال محمد فتحي المشرف على المسابقات في اتحاد السلة لـFilGoal.com: "لم يصلنا خطابات رسمية حتى الآن من الأهلي والاتحاد السكندري لطلب إلغاء مباراة المركز الثالث لكأس مصر، وبالتالي المواجهة في موعدها غدا الأحد".
وخسر الاتحاد أمام المصرية للاتصالات، وخسر الأهلي من الزمالك.
ويلعب الزمالك ضد المصرية للاتصالات في النهائي.
ويستعد الأهلي حاليا للسفر إلى المغرب من أجل خوض مرحلة التصفيات في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL.
