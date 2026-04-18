فرصة لـ بايرن للتتويج بالدوري.. دورتموند يسقط أمام هوفنهايم

خسر بوروسيا دورتموند من منافسه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل أندري كراماريتش ثنائية هوفنهايم، بينما أحرز سيرجيو جيراسي هدف دورتموند.

ومنح دورتموند فرصة لبايرن ميونيخ للتتويج بلقب الدوري الألماني في حال انتصر أو تعادل مع شتوتجارت في مباراة الجولة الأحد المقبل.

ويحتاج بايرن ميونيخ إلى نقطة واحدة فقط ليتوج بالدوري للمرة الـ 35 في تاريخه.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي لدورتموند بعد الخسارة من باير ليفركوزن في الجولة الماضية بهدف دون رد.

ويبتعد بايرن ميونيخ بالصدارة بفارق 12 نقطة عن دورتموند الوصيف، وذلك قبل خوض الفريق البافاري مباراة الجولة الحالية.

وفي حال فوز بايرن ميونيخ على شتوتجارت الأحد المقبل سيصبح الفارق 15 نقطة.

وافتتح كراماريتش النتيجة في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

ثم تعادل جيراسي في الدقيقة 87 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وقتل كراماريتش المباراة في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء أخرى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد هوفنهايم للنقطة 54 في المركز الخامس ويبتعد بفارق نقطتين عن شتوتجارت صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا الذي ينتظر مباراة جولته.

بينما توقف رصيد دورتموند عند النقطة 64.

video:1