إندريك: سان جيرمان فريق كبير لكننا نطمح في تحقيق الانتصار

السبت، 18 أبريل 2026 - 18:42

كتب : FilGoal

إندريك - ليون

شدد إندريك مهاجم أولمبيك ليون على ضرورة تحقيق الانتصار أمام باريس سان جيرمان للوصول إلى مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليون لمواجهة باريس سان جيرمان غدا الأحد، في الجولة 29 من الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس.

وقال إندريك في تصريحات لموقع "RMC Sport" عن مواجهة باريس سان جيرمان: "أعلم أن الجميع سيقول إنهم المرشحون للفوز، لكننا سبق أن هزمنا فرقا مرشحة أخرى".

وواصل "ستكون مباراة قوية، فهم حامل لقب دوري أبطال أوروبا، ولديهم لاعبون كبار مثل عثمان ديمبيلي الفائز بالكرة الذهبية، بالإضافة إلى عدة لاعبين سيشاركون في كأس العالم مع منتخباتهم".

وأردف "بالنسبة لنا يجب أن تكون مباراة مثل أي مباراة أخرى، هدفها الفوز وحصد 3 نقاط".

وأتم "بعد الفوز على لوريان في الجولة الماضية، استعدنا الثقة، وهدفنا هو إنهاء الموسم في مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا".

وانضم إندريك إلى ليون يناير الماضي على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

وخاض إندريك مع ليون 19 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 6 آخرين.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بـ63 نقطة وبفارق نقطة عن لانس مع مباراتين أقل لصاحب الصدارة بسبب مشاركاته الأوروبية.

ويتواجد ليون في المركز الخامس برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الرابع.

