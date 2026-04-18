في الظهور الأول لمدربة الفريق.. يونيون برلين يخسر من فولفسبورج "الكارثي"

خسر يونيون برلين من منافسه فولفسبورج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 30 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وظهرت ماري لويز إيتا مدربة يونيون برلين للمرة الأولى في مباراة للفريق.

وباتت ماري لويز إيتا أول سيدة تقود فريق للرجال وتظهر في مباراة له في الدوريات الخمس الكبرى.

وسجل باتريك فيمر ودزينان بيجينوفيتش ثنائية فولفسبورج، بينما أحرز أوليفر بورك هدف يونيون برلين الوحيد.

وحقق فولفسبورج نتائج كارثية في الفترة الماضية، إذ يعد هذا الفوز هو الأول له بعد سلسلة من عدم تحقيق أي انتصار لـ 12 مباراة متتالية.

وخسر فولفسبورج 9 مباريات وتعادل في 3 آخرين في سلسلة الـ 12 مباراة.

وبالرغم من فوز فولفسبورج إلا أن فريق ماري لويز إيتا ظهر بشكل جيد إحصائيا.

واستحوذ يونيون برلين على الكرة بنسبة 54% في إجمالي المباراة، وسيطرت على الكرة بشكل كبير للغاية في الشوط الثاني بنسبة 66%.

وبلغت الأهداف المتوقعة للفريق 1.52، بينما الأهداف المتوقعة لفولفسبورج وصلت إلى 0.07.

وصنع يونيون برلين فرصتين محققتين للتسجيل وأهدر واحدة منهما، بينما صفر لفولفسبورج.

وسدد يونيون برلين 17 تسديدة منهم 11 من داخل منطقة الجزاء، بينما تسديدتين لفولفسبورج.

وافتتح فيمر النتيجة في الدقيقة 11 قبل أن يضاعف بيجينوفيتش الفارق في الدقيقة 46 من صناعة كريستيان إركسين.

وقلص بورك الفارق في الدقيقة 85.

وتوقف رصيد يونيون برلين عند النقطة 32 في المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما ارتفع رتفع رصيد فولفسبورج للنقطة 24 في المركز الـ 17 أي قبل الأخير.