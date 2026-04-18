دوري NBA – نهاية موسم ستيفن كيري وجولدن ستيت.. وتحديد كل مواجهات الأدوار الإقصائية

تحددت جميع مباريات الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكية NBA بعد نهاية مباريات الملحق المؤهل "بلاي إن".

وتغلب فريق فينيكس صنز على جولدن ستيت واريورز ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية ويواجه أوكلاهوما سيتي ثاندرز حامل اللقب.

في القسم الشرقي تغلب أولارندو ماجيك على تشارلوت هورنتس في "بلاي إن" ليتأهل ويواجه ديترويت بيستوينز.

وتأتي كل مواجهات القسم الغربي كالآتي:

لوس أنجلوس ليكرز × هيوستن روكيتس

دنفر ناجيتس × مينيسوتا تمبرولفوز

سان أنطونيو سبيرز × بورتلاند تريل بلايزرز

أوكلاهوما سيتي × فينيكس صنز

بينما تأتي مواجهات القسم الشرقي بالكامل كالآتي:

كليفلاند كافاليرز × تورنتو رابترز

نيويورك نيكس × أتالانتا هوكس

بوسطن سيلتيكس × فلادلفيا سيفنتي سيكسرز

ديترويت بيستوينز × أورلاندو ماجيك