دوري NBA – نهاية موسم ستيفن كيري وجولدن ستيت.. وتحديد كل مواجهات الأدوار الإقصائية

السبت، 18 أبريل 2026 - 18:06

كتب : FilGoal

ستيفن كيري

تحددت جميع مباريات الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأمريكية NBA بعد نهاية مباريات الملحق المؤهل "بلاي إن".

وتغلب فريق فينيكس صنز على جولدن ستيت واريورز ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية ويواجه أوكلاهوما سيتي ثاندرز حامل اللقب.

في القسم الشرقي تغلب أولارندو ماجيك على تشارلوت هورنتس في "بلاي إن" ليتأهل ويواجه ديترويت بيستوينز.

أخبار متعلقة:
سلة – خبر في الجول.. إلغاء مباراة الثالث والرابع في كأس مصر كرة سلة - الزمالك يطيح بالأهلي من كأس مصر بعد 12 نهائي متتالي سلة - كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن إقالة الاسبانى أوسكار كوينتانا

وتأتي كل مواجهات القسم الغربي كالآتي:

لوس أنجلوس ليكرز × هيوستن روكيتس

دنفر ناجيتس × مينيسوتا تمبرولفوز

سان أنطونيو سبيرز × بورتلاند تريل بلايزرز

أوكلاهوما سيتي × فينيكس صنز

بينما تأتي مواجهات القسم الشرقي بالكامل كالآتي:

كليفلاند كافاليرز × تورنتو رابترز

نيويورك نيكس × أتالانتا هوكس

بوسطن سيلتيكس × فلادلفيا سيفنتي سيكسرز

ديترويت بيستوينز × أورلاندو ماجيك

نرشح لكم
سلة – خبر في الجول.. إلغاء مباراة الثالث والرابع في كأس مصر محمد طارق: جماهير الزمالك هي النجم الحالي.. ونتمنى الحفاظ على قوام فريق السلة كرة سلة - الزمالك يطيح بالأهلي من كأس مصر بعد 12 نهائي متتالي سلة - كما كشف في الجول.. الاتحاد السكندري يعلن إقالة الاسبانى أوسكار كوينتانا رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: إقالة الجهاز الفني لفريق السلة.. والبديل الأقرب انتهت كرة سلة - الأهلي (60)-(71) الزمالك.. الأبيض إلى نهائي الكأس كرة سلة - تأهل تاريخي للنهائي.. المصرية للاتصالات يطيح بالاتحاد من كأس مصر كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر
أخر الأخبار
إندريك: سان جيرمان فريق كبير لكننا نطمح في تحقيق الانتصار 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاردوزو: التأهل لنهائي أبطال إفريقيا للمرة الثالثة تواليا إنجاز مهم في مسيرتي 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
في الظهور الأول لمدربة الفريق.. يونيون برلين يخسر من فولفسبورج "الكارثي" 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
بورنموث يهزم نيوكاسل.. وولفرهامبتون يقترب أكثر من الهبوط بثلاثية من ليدز 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عكاظ: 30 غرزة.. جراحة ناجحة للاعب جوهور الماليزي بعد إصابة عنيفة أمام أهلي جدة 24 دقيقة | سعودي في الجول
دوري NBA – نهاية موسم ستيفن كيري وجولدن ستيت.. وتحديد كل مواجهات الأدوار الإقصائية 42 دقيقة | كرة سلة
تقرير: ليفربول يدخل سباق التعاقد مع آدم وارتون 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلة – خبر في الجول.. إلغاء مباراة الثالث والرابع في كأس مصر 55 دقيقة | كرة سلة
