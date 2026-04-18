سلة – خبر في الجول.. إلغاء مباراة الثالث والرابع في كأس مصر
السبت، 18 أبريل 2026 - 17:52
كتب : هاني العوضي
قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس مصر.
وكان من المفترض إقامة المباراة بين الأهلي والاتحاد بعدما خسر الثنائي في نصف النهائي.
وخسر الاتحاد أمام المصرية للاتصالات، وخسر الأهلي من الزمالك.
وعلم FilGoal.com أن قرار اتحاد السلة المصري بإلغاء المباراة جاء بناء على طلب الناديين.
على أن يتم تحديد صاحب المركز الثالث عن طريق القرعة.
ويلعب الزمالك ضد المصرية للاتصالات في النهائي.
ويستعد الأهلي حاليا للسفر إلى المغرب من أجل خوض مرحلة التصفيات في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL.
