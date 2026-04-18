سلة – خبر في الجول.. إلغاء مباراة الثالث والرابع في كأس مصر

السبت، 18 أبريل 2026 - 17:52

كتب : هاني العوضي

الأهلي - الاتحاد - كرة سلة

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس مصر.

وكان من المفترض إقامة المباراة بين الأهلي والاتحاد بعدما خسر الثنائي في نصف النهائي.

وخسر الاتحاد أمام المصرية للاتصالات، وخسر الأهلي من الزمالك.

وعلم FilGoal.com أن قرار اتحاد السلة المصري بإلغاء المباراة جاء بناء على طلب الناديين.

على أن يتم تحديد صاحب المركز الثالث عن طريق القرعة.

ويلعب الزمالك ضد المصرية للاتصالات في النهائي.

ويستعد الأهلي حاليا للسفر إلى المغرب من أجل خوض مرحلة التصفيات في بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL.

الأهلي كرة سلة الاتحاد السكندري
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
/articles/527503/سلة-خبر-في-الجول-إلغاء-مباراة-الثالث-والرابع-في-كأس-مصر