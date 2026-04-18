إنريكي يعلن جاهزية فابيان رويز أمام ليون في الدوري الفرنسي

عاد فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان إلى قائمة الفريق لمواجهة أولمبيك ليون بعد غياب دام 3 أشهر بسبب إصابة في الركبة.

وكان فابيان قد تعرض للإصابة يوم 20 يناير الماضي خلال مواجهة سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، حيث تحولت إصابته البسيطة إلى شرخ في الركبة اليسرى، ما أبعده لفترة أطول من المتوقع.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ليون غدا الأحد في الجولة 29 من الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس.

وأعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تواجد الدولي الإسباني ضمن قائمة الفريق لمواجهة أولمبيك ليون مساء الأحد، في مباراة قد تحسم لقب الدوري الفرنسي.

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي عن عودة فابيان رويز: "يشعر بحالة جيدة، وقد تدرب مع الفريق طوال الأسبوع، إذا سارت الأمور بشكل جيد اليوم، فسيكون ضمن قائمة الفريق يوم الأحد، ونأمل أن نمنحه بعض دقائق اللعب".

وتأتي عودة فابيان في توقيت مثالي، إذ يخوض باريس سان جيرمان 9 مباريات خلال 27 يوما، بينها مواجهة مرتقبة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي أبطال أوروبا.

ومن المتوقع ألا يبدأ فابيان مباراة ليون أساسيا، لكنه قد يظهر للمرة الأولى منذ إصابته، ليضع نهاية لفترة غياب طويلة.

وخاض فابيان رويز مع باريس الموسم الحالي 24 مباراة مسجلا هدفين وصنع 3 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع باريس سان جيرمان لـ157 مباراة مسجلا 16 هدفا وصنع 24 آخرين.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بـ63 نقطة وبفارق نقطة عن لانس مع مباراتين أقل لصاحب الصدارة بسبب مشاركاته الأوروبية.

ويتواجد ليون في المركز الخامس برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الرابع.