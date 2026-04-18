إنريكي يعلن جاهزية فابيان رويز أمام ليون في الدوري الفرنسي

السبت، 18 أبريل 2026 - 17:11

كتب : FilGoal

فابيان رويز - باريس سان جيرمان

عاد فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان إلى قائمة الفريق لمواجهة أولمبيك ليون بعد غياب دام 3 أشهر بسبب إصابة في الركبة.

وكان فابيان قد تعرض للإصابة يوم 20 يناير الماضي خلال مواجهة سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، حيث تحولت إصابته البسيطة إلى شرخ في الركبة اليسرى، ما أبعده لفترة أطول من المتوقع.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ليون غدا الأحد في الجولة 29 من الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس.

أخبار متعلقة:
تقرير: فابيان رويز يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد فابيان رويز: قدمنا أداءً رائعا ضد ريال مدريد.. وسعيد بالهدفين ولكن سان جيرمان يضم فابيان رويز لخمسة مواسم تقرير: أتليتكو يستهدف ضم فابيان رويز.. واهتمام من برشلونة

وأعلن لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تواجد الدولي الإسباني ضمن قائمة الفريق لمواجهة أولمبيك ليون مساء الأحد، في مباراة قد تحسم لقب الدوري الفرنسي.

وقال لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي عن عودة فابيان رويز: "يشعر بحالة جيدة، وقد تدرب مع الفريق طوال الأسبوع، إذا سارت الأمور بشكل جيد اليوم، فسيكون ضمن قائمة الفريق يوم الأحد، ونأمل أن نمنحه بعض دقائق اللعب".

وتأتي عودة فابيان في توقيت مثالي، إذ يخوض باريس سان جيرمان 9 مباريات خلال 27 يوما، بينها مواجهة مرتقبة أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي أبطال أوروبا.

ومن المتوقع ألا يبدأ فابيان مباراة ليون أساسيا، لكنه قد يظهر للمرة الأولى منذ إصابته، ليضع نهاية لفترة غياب طويلة.

وخاض فابيان رويز مع باريس الموسم الحالي 24 مباراة مسجلا هدفين وصنع 3 آخرين.

ووصل إجمالي مشاركاته مع باريس سان جيرمان لـ157 مباراة مسجلا 16 هدفا وصنع 24 آخرين.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بـ63 نقطة وبفارق نقطة عن لانس مع مباراتين أقل لصاحب الصدارة بسبب مشاركاته الأوروبية.

ويتواجد ليون في المركز الخامس برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الرابع.

فابيان رويز باريس سان جيرمان أولمبيك ليون الدوري الفرنسي
نرشح لكم
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز آس: ريال مدريد يستعد لإجراء تغييرات جذرية بعد الموسم الصفري بديل محتمل لـ صلاح.. ليفربول يضغط بقوة لضم لاعب سان جيرمان سكاي تكشف قرار من إدارة ميلان بسبب خطر عدم التأهل لأبطال أوروبا ESPN: أوباميانج استبعد من مباراة لو هافر بسبب إفراغ طفاية الحريق سكاي: تورام مهدد بالغياب ضد لاتسيو في نهائي كأس إيطاليا
أخر الأخبار
"سنلتزم بما سيقضي به اتحاد الكرة".. بيان من زد بشأن المشاركة في الكونفدرالية 36 دقيقة | الدوري المصري
صراع التأهل لأبطال أوروبا مشتعل.. نابولي يخسر من بولونيا في الوقت القاتل ساعة | الكرة الأوروبية
لا هزيمة مورينيو غير نافعة.. بنفيكا يتعادل ويبتعد عن مقاعد الأبطال قبل جولة الحسم ساعة | الكرة الأوروبية
هال سيتي يفوز على ميلوول ويصل لنهائي الملحق المؤهل للدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
مستمر في منطقة الخطر.. توتنام يتعادل مع ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
بعد تعادل جيرونا مع فايكانو.. ريال أوفييدو يهبط لدوري الدرجة الثانية ساعة | الدوري الإسباني
الشريعي: سعر علي محمود؟ الابن لا يقدر بمال 2 ساعة | الدوري المصري
قبل مباراتين على نهاية الموسم.. باتريس بوميل يرحل عن تدريب الترجي 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور 2 انتهت الكونفدرالية - اتحاد العاصمة (1)-(0) الزمالك.. الأبيض يخسر الذهاب 3 الزمالك يكشف تفاصيل إصابة بيزيرا وثنائي الفريق 4 ثنائي سيراميكا ولاعب من الأهلي وآخر من بيراميدز.. الكشف عن غيابات الجولة الأخيرة لحسم اللقب
/articles/527499/إنريكي-يعلن-جاهزية-فابيان-رويز-أمام-ليون-في-الدوري-الفرنسي